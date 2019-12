Alguns dels presos polítics busquen feina per sortir unes hores al dia de la presó

Alguns dels presos polítics estan buscant feina per poder sortir unes hores la dia de la presó, segons ha informat TV3 . Aquesta feina no pot ser al sector públic, perquè la sentència del Tribunal Suprem estableix que els líders independentistes tenen una inhabilitació absoluta. Així, per exemple, Oriol Junqueras no podria tornar a fer de professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, ni Jordi Sànchez podria tornar a ser adjunt del Síndic de Greuges. La feina, doncs, haurà de ser al sector privat.D'altra banda, la setmana que ve està previst que les juntes de tractament de les presons abordin la situació dels presos i decideixin si els classifiquen en segon o tercer grau. Tal com estableix la llei orgànica general penitenciària (LOGP), hi ha tres règims penitenciaris -tancat, ordinari i obert- d'acord amb els tres graus de classificació. Així, el primer grau -règim tancat- s'aplica als presos més perillosos; el segon grau -règim ordinari- és un règim que té l'objectiu d'aconseguir una convivència ordenada; i el tercer grau -règim obert- s'aplica als interns que poden tenir un règim de vida en semi-llibertat.Segons l'article 47 de la LOGP, als condemnats de segon i tercer grau se'ls podrà concedir un permís de sortida de fins a set dies com a preparació per a la vida en llibertat (abans cal un informe de l'equip tècnic) i fins a un total de 36 o 48 dies per any, sempre que no s'hagi complert la quarta part de la condemna i no s'observin males conductes.

