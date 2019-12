L'Ajuntament de Barcelona compra el primer edifici del mandat per destinar-lo a habitatge social

L'Ajuntament de Barcelona ha fet efectiva la compra d'un bloc de 13 pisos al barri de Sants que incorporarà al parc públic d'habitatge. Actualment quatre estan buits i en nou hi viuen llogaters. A més, l'edifici també disposa de dos locals comercials. És el primer edifici que el consistori adquireix en aquest mandat.La compra s'ha fet a través del tanteig i retracte, és a dir, a la capacitat de l'Ajuntament d'intervenir en una operació de compravenda entre privats. En aquest cas, el bloc el volia comprar la societat Spirangle Homes però finalment se l'ha quedat el consistori a canvi de 2,2 milions d'euros.Els contractes de lloguer existents als immobles mantindran el seu preu actual i el més probable és que els quatre pisos buits, que necessitaran petites reformes, es destinin a la mesa d'emergència, que acumula llista d'espera.La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha reivindicat la capacitat de l'Ajuntament de "desfer operacions especulatives". El regidor de districte, Marc Serra, ha posat el focus sobre el fet d'haver aconseguit que nou unitats familiars puguin quedar-se a Sants i sobre les possibilitats que tenen els dos locals comercials, cedint-los a col·lectius o permetent que obrin nous comerços de proximitat.Amb el de Sants ja són 23 els edificis i 414 els immobles comprats per l'Ajuntament i incorporats al parc públic d'habitatge en els darrers quatre anys.A més, l'Ajuntament també ha adquirit habitatges dispersos, a través de la compra directa o de la cessió d'ús de fruit. Les adquisicions per aquestes dues vies representen 335 pisos comprats. El total dels habitatges adquirits per l'Ajuntament en els darrers quatre anys és de 749 pisos.D'altra banda, el consistori té 65 promocions d'habitatge públic en marxa, que sumen un total de 4.369 habitatges.

