Quin temps farà pel pont?

Calma després de la tempesta. El pont de la Puríssima comença aquest dijous amb el temporal dels dos darrers dies ja a les acaballes, però encara amb precipitacions en molts punts del territori. Els núvols, no obstant, aniran a menys amb el pas de les hores i ja de cara al cap de setmana les jornades seran predominantment assolellades.Fins a migdia d'aquest dijous s'esperen precipitacions a qualsevol punt del territori, tret del quadrant nord-oest. Les pluges seran, en general, d'intensitat feble o moderada, i les més abundants es donaran al litoral i prelitoral central i nord. A partir de llavors, la precipitació es farà més dispersa i ja al vespre anirà a menys.Això pot canviar lleugerament diumenge, quan apareixeran alguns núvols a mitja tarda, però, pel que fa a la temperatura, a partir de divendres pujaran les temperatures i es mantindran totes les jornades d'aquest pont.D'acord amb la previsió per als propers tres dies , divendres a la tarda encara és probable que hi hagi precipitacions febles i disperses a la meitat sud del territori, fins a mig matí, tot i que s'hi acumularan quantitats poc rellevants. Dissabte ja no s'espera precipitació i el cel estarà poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans, que aniran creuant de nord a sud.

