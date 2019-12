Un 45% dels economistes creu que l'economia catalana ha empitjorat el darrer any, un 43% creu que la situació no ha experimentat cap canvi notable i un 10,8% opina que ha millorat. Aquestes són les principals dades de l'Enquesta de Situació Econòmica de Tardor 2019 elaborada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC ). El degà del CEC, Anton Gasol, i el responsable de l'enquesta, Xavier Segura, han presentat les principals conclusions d'un estudi fet entre el 3 d'octubre i el 8 de novembre i en què han participat quasi 2.000 economistes.A la pregunta de com creuen que evolucionarà la situació econòmica, un 49% creu que empitjorarà, un 43% considera que no patirà grans canvis i només un 6,4% creu que millorarà. Entre els principals problemes que afronta l'economia, una majoria d'enquestats considera que la situació política és el factor determinant (en un 63%), seguit pel dèficit fiscal (49,7%). L'estat de les infraestructures és el tercer factor problemàtic (36,3%), seguit de la manca de reformes estructurals i l'atur.Segons els sectors d'activitat, les dades varien de manera sensible. A l'àmbit de la construcció, un 58.8% creu que la situació s'ha agreujat, per un 29,4% que creu que està igual, i un 11,8% que ha millorat. En els ector de l'agricultura i ramaderia, un 55,6% opina que no ha avriat, un 27,8% considera que ha empitjorat i un 16,7% que ha millorat.L'enquesta assenyala una valoració del 5,39 pel que fa a l'estat general de l'economia catalana, una mica més valorada que l'economia espanyola, que obté una valoració del 5,09. És l'anomenat índex de confiança. En tot cas, una valoració inferior a la de fa un any, que era del 5,46 i el 5,17 quant a economia catalana i espanyola, respectivament. La valoració sobre l'economia espanyola ha estat sempre més negativa que la catalana des del 2001, que és quan es van començar a elaborar aquestes enquestes.On no hi ha controvèrsia és en la consideració que és "imprescindible" l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, després de dos anys de pròrroga en els comptes públics. Un 88,6% dels enquestats creu que els pressupostos s'han d'aprovar, enfront un 7% que no ho veu imprescindible i un 4,4% no sap o no contesta. Pel degà del CEC, el resultat d'aquesta pregunta coincideix amb la preocupació majoritària per la situació política.També es reflecteix el criteri molt crític amb la repetició de les eleccions a Espanya, amb una majoria molt clara, amb un 69,1% que la jutja "molt malament" i un 18,7% que la valora com a "malament". El degà, Anton Gasol, ha mostrat la confiança en un desbloqueig pressupostari a les principals institucions perquè, en cas de constituir-se un nou govern a Espanya, també és probable que siguin aprovats els comptes de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat.

