«La hija de un ladrón», «Els dies que vindran» i «La innocència», les més nominades als Gaudí

Les pel·lícules més nominades als Premis Gaudí han estat La hija de un ladrón , amb 13 nominacions; Els dies que vindran, amb 10; i La innocència, amb 7 nominacions. Altres films han aconseguit 5 nominacions, com Dolor y Gloria, o tres com Set raons per fugir o Merced.Tot i ser la pel·lícula amb més nominacions, La hija de un ladrón no ha aconseguit posicionar-se a la categoria de Millor pel·lícula. En canvi, els quatre films nominats han estat Set raons per fugir, El viatge de la Marta (Staff only), Els dies que vindran i La innocència.

