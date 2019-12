Reoberta la causa per agressions de la policia espanyola als interns del CIE de la Zona Franca

Atención‼️



[Video] La Audiencia de Barcelona ordena imputar a los policías denunciados por maltratar en 2017 a tres migrantes en el CIE #ProuImpunitatCIE



⚠️ Las personas agredidas fueron deportadas tras denunciar ⚠️

L'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir una causa per maltractaments de policies nacionals espanyols a interns del CIE de la Zona Franca al setembre del 2017. Un vídeo, publicat pel Diari Ara i ElDiario.es, mostra com els agents arrosseguen i colpegen amb les porres tres interns. Segons els denunciants, els porten a dependències on no hi ha càmeres per colpejar-los encara més i insultar-los.El centre Irídia ha aportat aquestes imatges al jutjat, que va arxivar el cas per manca de proves. L'Audiència creu ara que s'ha de reprendre el procediment i prendre declaració als policies com a investigats, així com als tres afectats, segons apunta la resolució judicial.Els tres denunciants van ser deportats. Un d'ells s'ha pogut localitzar a Algèria, segons ha explicat Irídia, que demana tramitar una petició internacional perquè pugui comparèixer. No han trobat els altres dos.En la seva resolució, l'Audiència retreu al jutjat que s'hagi limitat a recollir els informes del mateix CIE i les gravacions, però sense prendre cap declaració als implicats, ni tampoc a una infermera que hauria presenciat els fets. "Les úniques diligències d'investigació practicades provenen de la mateixa institució encarregada de la custòdia dels denunciants i on presumptament van tenir lloc els fets denunciats, cosa que clarament és insuficient quan es poden practicar altres proves", apunten els jutges.El tribunal admet que la denúncia no té en compte que els denunciants van intentar fugir del CIE, però afegeix que això no pot comportar que el cas es tanqui sense investigar, i més "quan hi ha la possibilitat que l'ús de la força per part de la policia estigués desconnectat d'aquest intent de fuga".Els denunciants atribueixen als policies un delicte de lesions i contra la integritat moral per part de funcionari públic. Irídia es queixa que les persones agredides van ser deportades just després que l'entitat i Tanquem els CIE denunciessin el cas als tribunals, tot i que van demanar que com a mesura cautelar se suspengués la deportació.També lamenten que el jutjat que va portar la instrucció del cas, el 30 de Barcelona, cridés a declarar els denunciants el 12 d'abril del 2018, set mesos després dels fets, quan el temps màxim al CIE és de dos mesos.

