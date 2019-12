MAPA És Sant Cugat un municipi només de «rics»?

Aquestes dades són ofertes per l'Institut Nacional d'Estadística en col·laboració amb l'Agència Tributària estatal i fan referència als ingressos del 2016, els últims disponibles. La renda per càpita, a més, no es mostra com una translació directa de les rendes, prestacions i altres ingressos de cada persona, ja que això provocaria, entre altres coses, que molts nens i joves constessin sense cap retribució i sobrevivint sense un sol euro.



El mètode de càlcul és el d'unitat de consum, el qual està homologat internacionalment per resoldre problemes d'aquest tipus i millorar la comparació. El càlcul es fa per llar, atorgant un valor 1 al primer adult que hi ha, un 0,5 als altres que hi viuen i un 0,3 per als menors de 14 anys. En cases unipersonals, per tant, el valor seria 1; en cas que hi visqués una parella adulta, seria 1,5; i si aquesta tingués un fill, el valor seria 1,8.



Un cop fet aquest càlcul, es divideix la totalitat d'ingressos de la llar per la xifra en qüestió -les unitats de consum- i després s'atorga aquesta quantitat a cadascun dels membres de la llar. En el cas d'una persona que visqui sola amb 12.000 euros d'ingressos anuals, el resultat del càlcul seria els mateixos 12.000 euros (12.000/1=12.000). En el cas d'una parella amb un fill petit (1+0,5+0,3=1,8 unitats de consum) que ingressessin, en total, 18.000 euros, l'ingrés relatiu de cada membre seria, segons aquest càlcul, de 10.000 euros (18.000/1,8 unitats de consum= 10.000 euros).



Com que algunes despeses són comunes i no depenen del nombre de persones -com el preu del lloguer o hipoteca-, i d'altres són més barates d'afrontar en conjunt -com l'aigua, on hi ha un cànon base, o determinats productes que són més cars en format individual-, aquesta fórmula permet analitzar millor el poder adquisitiu de cadascú. És també la fórmula per calcular, per exemple, quantes persones viuen en un determinat territori sota el llindar de la pobresa.