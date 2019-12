L'influent «Politico» dedica la portada i un gran desplegament a Cuixart

Portada de «Politico» amb Jordi Cuixart.

El rotatiu europeu Politico, un dels més influents a Brussel·les, publica aquest dijous en la seva edició setmanal en paper una entrevista amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en què defensa que la seva prioritat no és sortir de la presó sinó trobar una solució per al conflicte català.Politico dedica la portada al líder de la societat civil amb una il·lustració seva vestint uniforme taronja i tocant amb la mà oberta el vidre dels locutoris de la presó. A la mà, s'hi veu un mapa de Catalunya. "No he vingut a la presó per lluitar per sortir-ne, tot i que és dolorós ser-hi. La meva prioritat és la solució al conflicte polític", assegura Cuixart al periodista Eddy Wax, que el va entrevistar a Lledoners.La crònica del periodista de Politico sobre la seva visita a Lledoners descriu els llaços grocs pintats a l'asfalt de la carretera que va cap al centre penitenciari, menciona les queixes d'un taxista a Barcelona per les protestes de l'octubre, o especifica que, mentre parlava amb Cuixart, als locutoris del costat hi havia també Raül Romeva o Oriol Junqueras."No vam organitzar el referèndum, només vam demanar a la gent que participés", assegura Cuixart. El president d'Òmnium admet que es va sentir "reforçat" quan va publicar-se l'informe d'Amnistia Internacional reclamant la seva llibertat i la de Jordi Sànchez, i afirma que "malgrat la violència, la repressió de l'Estat i els presos polítics" el moviment independentista segueix "fort" a nivell electoral.A l'article, Politico entrevista també al socialista Rafel Simancas, que defensa la sentència del Suprem i les garanties del judici dels líders independentistes. "Va ser un judici just i va rebre una sentència conforme a la resolució d'aquest judici just", diu Simancas, que insisteix que "ningú està per sobre de la llei".Cuixart defensa a l'entrevista el seu "ho tornarem a fer" i remarca que lluita "pels drets humans i el dret a l'autodeterminació". Segons afirma el líder d'Òmnium, la seva situació i la de Sànchez "no té cap equivalent a Europa".El líder d'Òmnium destaca que se centra en "l'espiritualitat" dins de la presó, i l'article recorda que recentment el va visitar el dissident xinès Ai Weiwei. "No renunciaré a la felicitat, viuré amb el que pugui", sentencia Cuixart.

