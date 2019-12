Cinc consells per gaudir d'un Nadal més sostenible

Coincidint amb la Cimera Mundial del Clima , que aquests dies se celebra a Madrid, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha elaborat un document amb una sèrie de consells per a un Nadal més SOStenible , una època en què la ciutadania genera un 3% més de residus que la resta de l'any,La guia de consells està relacionada amb la gestió dels residus, l’energia, la mobilitat sostenible, el reciclatge, el consum responsable, la qualitat de l’aire, l’aprofitament alimentari, la solidaritat o l’ús de les tecnologies, entre d’altres qüestions. Us en fem cinc cèntims.

