Calvet defensa que els usuaris habituals «hi surten guanyant» amb les noves tarifes del transport

Les noves tarifes i els canvis en les targetes i els títols de transport públic de Barcelona s'han convertit en un dels temes de la setmana. Menys de 24 hores després de l'anunci de TMB, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, Damià Calvet ha defensat que són els usuaris habituals els que "hi surten guanyant". Així s'ha expressat el conseller de Territori i Sostenibilitat en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha justificat la desaparició de la T-10 per "canviar la forma de fer ús del transport públic" i aconseguir més quota de mercat.Ha puntualitzat però que la T-casual, que substituirà la T-10 , serà unipersonal però no personalitzada amb nom i DNI sinó que es podrà compartir però no picar dos viatges seguits. Ha defensat que aquesta T-casual "puja molt poquet" i que a l'usuari habitual, la nova T-usual "li surt molt a compte". A més, ha assegurat que els bitllets unitaris mantenen preus "molt barats" en comparació amb altres ciutats europees.D'altra banda, ha valorat positivament la proposta de Foment d'establir un cànon d'explotació a les autopistes per kilòmetre recorregut però ha dit que des del Govern són partidaris d'una primera fase en que l'eurovinyeta tingui un pagament temporal. Tot i això, ha dit que es "podria arribar" a cobrar per kilòmetre recorregut, tot i que necessita de més tecnologia.Ha explicat que fa anys que el Govern treballa amb el projecte de l'eurovinyeta però que el govern de l'Estat "no ho té tan clar". "Necessitem que hi hagi un govern a l'Estat que afronti aquest tema i que podem aplicar l'eurovinyeta a Catalunya a totes les carreteres", ha declarat.Per últim, ha assegurat que qui ha de comprar els terrenys del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou (Tarragonès) "és el tenidor de la llicència", és a dir, Hard Rock. Per aquest motiu, el Govern els ha concedit una pròrroga de tres mesos de la llicència perquè la multinacional pugui instal·lar i explotar el casino.

