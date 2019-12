VÍDEO Es fa viral la reacció d'uns bombers d'Austràlia quan comença a ploure a la zona dels incendis

Una brigada de Bombers que es trobava en una zona boscosa de Rollands Plains, una localitat rural d'Austràlia afectada pels incendis d'aquestes últimes setmanes, no va poder evitar la felicitat que produïa una cosa tan simple com la pluja. Després de setmanes de combatre intensos incendis forestals, els bombers australians van trobar un motiu per a somriure quan van mirar al cel i van veure caure aigua en una de les zones afectades."Aquest és el nostre equip en Rollands Plains en aquest moment, amb alguns veins també feliços després d'haver passat un mes de nervis. Aquesta dona també ha estat ajudant a cuinar menjar per a tots els bombers i veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves llars durant les últimes dues setmanes", explica el cos en una publicació a les xarxes que acumula centenars de milers de reproduccions.Els de Leongatha no van ser els únics. La brigada de bombers de Northern Tablelands també es va fer viral després de compartir la seva alegria per veure ploure després d'haver estat lluitant les últimes 12 setmanes contra més de 40 incendis forestals importants a Austràlia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor