Policia municipal i pistoles Taser: les armes de la discòrdia obren la polèmica a Sabadell

🔴Molt preocupant que @AjSabadell incorpori les pistoles #Tàser. Comporten un alt risc per la vida i salut de les persones, sobretot menors d'edat, embarassades o persones amb malaltia mental📢Treballarem perquè el seu ús no suposi cap vulneració de #DretsHumans #Sabadell pic.twitter.com/V3A42WNVIV — Amnistia Internacional Catalunya (@AmnistiaCAT) December 4, 2019

Cs portava al ple de desembre, celebrat aquest dimarts, que la Policia Municipal de Sabadell disposés de pistoles Taser . Ho justificava davant "les noves maneres delictives" i els casos de lesions, tant d'agents com de detinguts. El plenari va aprovar per majoria -quatre de les sis formacions van votar a favor-, generant un debat sobre la idoneïtat d'aquesta arma.Amnistia Internacional Catalunya feia una piulada, hores després de donar-se llum verda a l'adquisició, manifestant la seva preocupació, perquè comporta "un alt risc per la vida i salut de les persones, sobretot menors d'edat, embarassades o persones amb malaltia mental".No comparteix l'opinió el president de la secció sindical del SPL-CME a l'Ajuntament de Sabadell, Xavier Bartolí, defensa que les descàrregues d'una Taser "són entre 2,01 i 3,5 mA", per tant, té "una capacitat mortal cero" i afegeix, "les descàrregues susceptibles de causar lesions importants són de 50 mA i les mortals, 75". Garanteix que l'objectiu "no és només defensar-nos, també no fer mal a les persones que hem de detenir".Bartolí recorda que la policia aplicarà, com sempre, els "principis bàsics d'actuació: d'oportunitat, congruència i proporcionalitat. Sobretot per aquests dos últims, però especialment pel de proporcionalitat, la pistola Taser és "indispensable". Calcula que Sabadell n'hauria de tenir "com a mínim" tres: una pel sud, una altra pel centre i, per últim, al nord.El president del Centre Irídia, Andrés García Berrio, una de les entitats impulsores de la campanya d'#StopTaser , convida a reflexionar, perquè les Taser "estan pensades per ser un terme mig per evitar l'ús de l'arma de foc". Al seu parer, "cal més formació dels agents i més mitjans" per tal de reduir o detenir persones sense arribar al punt d'utilitzar aquest tipus d'eines. Segons avalua, "la seva normalització, pot comportar més conflictivitat entre agents i ciutadania".García Berrio assenyala les afectacions "psicològiques" que pot patir algú sotmès a una descàrrega i diu que "per tenir efecte ha de produir una descàrrega considerable". Ha apuntat que "els Mossos ja la tenen a Sabadell, en el cas que en algun moment puntual s'hagués d'intervenir. Un cos local no la necessita". Lamenta "la lleugeresa" amb la qual s'està tractant aquest tema i desplegant entre les comissaries catalanes. "No hem d'esperar que hi hagi un mort o una lesió greu per veure que no es poden utilitzar", remata.Tant Bartolí com Berrio apel·len a treballs per autoritzar o desautoritzar el seu ús. Mentre el sindicalista policial recorre el del Síndic de Greuges, de l'any 2016 , elaborat durant el debat per a la introducció al cos dels Mossos d'Esquadra, en què no censura les pistoles Taser, "cal que l’ús i el protocol definit se supediti als principis de necessitat i de proporcionalitat, segons els quals només s’han d’emprar en situacions extremes i ben definides", resa el text. A més, recomana que es deixi "constància escrita i informatitzada" del seu ús "per facilitar les tasques d’investigació posterior en cas d’incidències, incloent-hi un xip de memòria i càmera de vídeo".García Berrio precisa que hi ha "recomanacions internacionals que la descarta en casos de salut mental". En aquest sentit, en un quadern de la Unitat Central d'Informàtica Forense dels Mossos d'Esquadra i el Servei de Patologia Forense de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya , de 2013, subratlla "factors de risc potencial (cardiopatia prèvia, estat d'intoxicació, etc.) que poden ser desconeguts per part de la policia en el moment de la seva utilització, i que poden posar en perill la vida de la persona que rep la descàrrega".Tant un com altre coincideixen en "una regulació" per determinar les situacions per fer servir les armes. Bartolí sosté que hi ha una feina feta al Parlament en aquesta línia i subratlla que infants i embarassades queden fora de la mira d'aquestes pistoles, "perquè hem de ser capaços de poder controlar-los. S'ha de ponderar en quines situacions". García Berrio recalca que "tot i estar en contra, perquè té un potencial ús letal, farem una supervisió", amb la voluntat de controlar "la violència institucional", finalitza.

