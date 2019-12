El voluntariat impulsa una salut més propera

El sistema de salut ha tingut des de sempre en l’acció del voluntariat una de les seves principals vàlues. La tasca de les persones voluntàries en els centres i serveis sanitaris afavoreix un clima més ric en relacions humanes, tant amb les persones ateses i el seu entorn més proper com amb l’equip professional i els agents implicats.Per això, i en el marc de la participació ciutadana en salut, la Generalitat vol seguir reconeixent, potenciant i enfortint l’activitat voluntària en el sistema sanitari públic com una eina d’impuls a una atenció sanitària integral més propera. Ho fa amb la nova Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut 2019 , que neix fruit d’un treball col·laboratiu liderat pel Departament de Salut i en què han participat més d’un centenar de persones vinculades al voluntariat i a l’àmbit salut i social, al món local i a l’universitari, amb l’estreta col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en la presentació de la carta. Foto: Generalitat de Catalunya

La nova carta actualitza la del 2010 i vol reconèixer i promoure el voluntariat en el sistema públic de salut i donar cobertura i seguretat a l’acció voluntària, especialment en termes organitzatius i de qualitat. Entre els aspectes més rellevants i innovadors , la carta vol fer extensiva la seva aplicació a l’atenció primària i comunitària, i a la salut mental i les addicions. També proposa definir els mecanismes i els perfils de gestió necessaris per a garantir una acció voluntària amb condicions de seguretat i qualitat, així com plantejar un model de salut i social integrat al voltant de l’atenció centrada en la persona.Una de les prioritats del Departament de Salut és centrar el Sistema Nacional de Salut en la persona, buscant la millora dels resultats en salut i la qualitat assistencial a través de l’equilibri entre els avenços científics i tecnològics i la qualitat afectiva, emocional i humana de l’atenció.Així, el voluntariat és una de les millors eines per fomentar unes relacions personals i socials més properes i solidàries. De fet, a través d’aquesta forma de participació ciutadana, fonamentada en valors indispensables de la nostra societat –com el compromís, la fraternitat, l’afectivitat i la generositat–, s’incorpora a l’excel·lència dels professionals de la salut una acció transformadora a través de la dedicació personal de temps i esforç, que suposa estar al costat de les persones i del seu entorn més proper en moments especialment vulnerables de la seva trajectòria vital.A més, si l’acció voluntària representa un dels paradigmes del compromís personal i col·lectiu per a la millora de la societat, no és menys rellevant la tasca del teixit associatiu que creen les entitats que vertebren aquest col·lectiu, contribuint així a construir una societat civil més compromesa i democràtica.A Catalunya s’estima que hi ha mig milió de persones voluntàries vinculades a unes 12.000 entitats, de les quals un 4% es dediquen als serveis sanitaris.

