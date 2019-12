​Xixona ja té el primer «hotel» per a abelles silvestres

En aquest pont de desembre els albergs i les cases rurals es preparen per a rebre milers de turistes per tot l'estat espanyol. Ara, a més, coincidint amb la Cimera del Clima a Madrid, una empresa valenciana tracta de conscienciar sobre la importància de preservar el medi ambient i prepara un tipus d'"establiment" molt diferent. És l'anomenat Bee&Bee, la primera cadena d'hotels per a abelles. Serà a Xixona, a l'Hotel Pou de Neu, al paratge natural de l'Alt de la Carrasqueta, segons informa el Diari la Veu. És una iniciativa nascuda a sis mans: la Fundació Amics de les Abelles, l'Institut Tecnològic Hoteler i Torrons Picó; aquesta empresa és la que s'encarrega de finançar el projecte. La iniciativa forma part d'una sèrie d'accions per a cridar l'atenció sobre el perill d'extinció que enfronten aquests insectes. L'amenaça que viuen les abelles silvestres, responsables de la pol·linització de les plantes, incideix alhora sobre l'agricultura i l'alimentació humana.Segons expliquen des de Bee&Bee, més del 75% dels aliments depenen de forma directa de la pol·linització de les abelles. A més, segons dades de Greenpeace, en diversos països europeus les poblacions d'aquests insectes han descendit més del 50%. Alguns dels motius que destaquen és la desforestació massiva i l'ús incontrolat de pesticides. Això suposa, alhora, que a les abelles els falten llocs segurs on poder fer els seus nius. És precisament sobre aquesta manca de refugi sobre la qual pretén conscienciar aquesta iniciativa.Per a fer front a l'amenaça que viuen les abelles, en els últims anys s'han començat a construir refugis d'insectes, per a oferir un lloc de descans i cria en llocs de pol·linitzadors. Ara, aquesta mena d'"hotels" que es tractarà d'impulsar en les zones rurals, es durà a terme un projecte de construccions de fusta específiques dedicades a aquests animals."Sense la floració dels ametlers i sense la mel no hi hauria torró, una de les nostres tradicions culturals i gastronòmiques. És només un xicotet exemple de fins a quin punt la vida pot canviar si perdem les abelles", comenta Ana Picó, responsable de Qualitat de torrons Picó, ja que l'hotel s'instal·larà molt a prop d'on es realitza l'activitat torronera. Sense la tasca de les abelles, és impossible la pol·linització dels ametlers perquè donen els seus fruits.Des de la Fundació Amics de les Abelles, que fa més d'una dècada que treballen per a protegir aquests insectes, agraeixen la iniciativa. Per a ells, és "una manera senzilla de donar un xicotet toc a les consciències, un crit d'atenció sobre un tema que necessita visibilitat", apunta un dels seus voluntaris, Anscari Fuentes, també president del col·lectiu Natur Alacant.A més, Picó ha creat un curt d'animació en 3D anomenat Nadal sense torró, sota la direcció de l'agència Sibèria i amb la participació dels valencians Hampa Studio, un dels noms més destacats de l'animació espanyola, candidats als Oscar 2019. Una altra de les iniciatives per a conscienciar sobre la importància de la preservació de les abelles és acostar a la gent el món de l'apicultura.En l'edició 2019 de la Fira de Nadal de Xixona –una cita que cada any rep uns 80.000 visitants del 5 al 8 de desembre– portarà al municipi el museu itinerant Fundació Amics de les Abelles. La mostra ha visitat diverses localitats espanyoles i explica quin és el paper de les abelles que es dediquen a la producció de mel.

