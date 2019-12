Tonka Tomicic, quina enveja!

Tonka Tomicic con los fascistas en Chile.

vs.

Ana Rosa Quintano con los fascistas en España. pic.twitter.com/mEZcRNHgMH — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) December 2, 2019

És la presentadora del programa Bienvenidos, del Canal 13 de la televisió xilena. Fa uns dies va decidir convidar a marxar del plató un individu anomenat Hermógenes que havia negat que durant la dictadura militar de Pinochet s'havien vulnerat els drets humans al país. El va convidar a marxar i ell no hi va oposar cap resistència.. Des dels més malèvols i conspiranoics als més ofensius i dignes dels trols més casposos. Prefereixo no fer cas a cap comentari i fiar-me de la impressió que em vaig endur en veure les imatges. Tomicic va reaccionar humanament, va considerar que no hi havia cap motiu per a suportar la presència d'aquell energumen. I el va fotre fora. Senzillament.. Li va retreure la seva actuació i li va recordar que la política de l'empresa és la neutralitat. Doncs que els bombin, francament. L'important és el que va fer Tomicic. Quina enveja vaig sentir! Un país convulsionat per les protestes al carrer, per les actuacions policials, per la nefasta política, per l'esperit subversiu dels joves... apareix un carcamal, un dinosaure putrefacte, a la tele i una periodista el fot fora a puntades de peu. Quina enveja!, deixen anar els seus pets i els seus rots i allà ningú els estossega a sobre. Sí, la banda de tarats de la ultradreta a qui un bon grapat de votants –no els qualifico perquè no em denunciï ningú- els han atorgat més de cinquanta diputats. I sabeu per què, en bona part, estan allà. Doncs perquè des dels mitjans de comunicació s'ha contribuït decisivament a blanquejar-los. S'ha permès que diguin el que els dona la gana i ningú els ha posat entre l'espasa i la paret. Al tarat que va amb cavall se li han fet entrevistes en què ha passat per ser el representant d'una dreta civilitzada i no d'una ultradreta feixista i vomitiva.. Però és el nom d'una periodista. No sé què feia abans d'aquest episodi. No sé res de la seva trajectòria. Podria saber-ho fàcilment, suposo. Però no cal. Amb el que sé en tinc prou. Tonka Tomicic, quina enveja!

