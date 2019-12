10 coses que potser no sabies dels García-Nieto

El nom García-Nieto està estretament vinculat a algunes de les entitats emblemàtiques de l'alta burgesia barcelonina. Els germans Borja i Ignacio García-Nieto han presidit durant anys el Círculo Ecuestre i el Cercle del Liceu, un signe de la seva vocació d'intervenció social. Però hi ha moltes més coses que no se saben d'aquesta família tan lligada al sector financer.Sabies quina relació (empresarial) té Borja amb Jiménez Losantos? I quin membre (roig) de la saga té carrers a Catalunya? Amb quina marca esportiva té relació la família?, 10 coses que potser no sabies de Borja García-Nieto, la burgesia ecuestre

