Condemnem l'atac feixista que ha patit el local dels Agrupaments Escoltes Boscaires i Gratacims de Castelldefels.



Des d'@escoltescatalans eduquem infants i joves en el respecte, l'esperit crític i la millora de la societat.



Contra el feixisme, ni un pas enrere!#femescoltisme pic.twitter.com/OeaHToZEcU — Escoltes Catalans (@EscoltesCat) December 4, 2019

Atac feixista al local de les agrupacions d'escoltes de Castelldefels. L'AE Gratacims i l'AE Boscaires han denunciat a les xarxes socials que aquesta setmana els han cremat l'intèrfon, pintat vidres amb esvàstiques i forçat el pany de l'entrada. En un comunicat asseguren que no és la primera agressió d'aquest tipus que pateix l'escoltisme a la comarca. "Volen fer-nos fora del nostre poble. Ens tenen ubicades, saben on estem, què fem i qui som", afegeix l'escrit.Els escoltes remarquen que aquestes accions no són "vandalisme buit", sinó que responen a l'odi contra la seva "tasca educativa". "El feixisme avança si no se'l combat. A Castelldefels i a la resta del món ni un pas enrere", conclouen les dues agrupacions cosignants.

