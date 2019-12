Polèmica decisió de l'IEC: tria mena com a possible neologisme de l'any

Us demanem que reconsidereu i retireu la proposta de “mena”. És una manera denigrant, estigmatitzadora i deshumanitzadora de referir-se a infants migrats sense referents familiars.

📒Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància tutelada 👉🏻 https://t.co/lZDKi2QL4l https://t.co/DSKdX1nV9Q pic.twitter.com/JaeqazK7hp — Afers socials.gencat (@aferssocialscat) December 4, 2019

Polèmica per la tria de neogolismes de l'any per part de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). Entre els 10 candidats hi ha el terme MENA, el qual es va servir des de diversos àmbits per etiquetar els menors no acompanyats que arriben a Catalunya. Després d'un fort rebombori a xarxes -molts usuaris han exigit a l'IEC i la Pompeu Fabra una rectificació-, el Govern també ha mogut fitxa.A través de Twitter, el Departament d'Afers Socials avisa que és una denominació "denigrant, estigmatitzadora i deshumanitzadora" per referir-se a infants migrats sense referents familiars. Afegeix que els joves que han emigrat sols "són infants o adolescents abans que emigrats, refugiats o estrangers".Així, l'executiu també defensa que amb l'arribada dels joves hi ha més pluralitat cultural als municipis, es rejoveneix la població i augmenta la població activa d'alguns sectors laborals. "Són infants i punt", insisteix Afers Socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor