Arrenca la vaga parcial a Rodalies amb un 40% de serveis mínims

Rodalies de Catalunya prestarà el 40% del servei durant les aturades convocades per la vaga parcial d'aquest dijous, 5 de desembre, segons ha informat Renfe en base als serveis mínims decretats pel Departament de Treball Les aturades han començat entre les 00.00 i les 4.00 hores i seguiran entre les 11.00 i les 15.00 hores i les 20.00 i les 24.00 hores i és en aquestes franges quan el servei serà del 40%, mentre que durant la resta hi haurà l'habitual. Pel que fa a la Llarga Distància i l'Alta Velocitat, s'assegurarà un servei del 90%, que serà del 63% en el cas dels Avant.Els horaris dels trens es poden consultar al cercador de les webs de Rodalies i de Renfe , també a les respectives apps o trucant al telèfon gratuït 900 41 00 41.Aquesta serà la primera de les dues jornades de vaga convocades per la CGT per criticar la "falta de voluntat de diàleg" de l'operadora i el Ministeri de Foment. La segona jornada serà el 20, quan l'aturada s'estendrà 23 hores. El sindicat també denuncia la manca de personal i una política de “privatitzacions i externalitzacions” del sector.Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a estacions i agències de viatge. En el cas de trens suprimits, s'oferirà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren en el horari més proper al adquirit.D'altra banda, la vaga nacional interprofessional a França convocada a partir del 5 de desembre afectarà els trens de Renfe –SNCP. Tot i això, no estan previstes mesures alternatives de manera general i s'acomodarà els clients internacionals amb bitllets proveïts per als trens suprimits en qualsevol altre tren de Renfe-SNCF que operi. El client s'haurà de dirigir als punts d'atenció al client de les estacions on se li emetrà una tarifa especial sense despesa per al nou tren.

