Els Bombers han fet un centenar de sortides relacionades amb la llevantada

Pluja al centre de Barcelona Foto: Adrià Costa

Els Bombers de la Generalitat han fet un centenar de sortides arreu de Catalunya relacionades amb la llevantada que durant tot aquest dimecres ha assolat bona part del país. La majoria han estat per acumulacions d'aigua i inundacions de baixos, però també ha calgut retirar branques i objectes caiguts a causa del vent.La comarca més afectada ha estat la del Vallès Occidental, segons indica el cos d'emergències. Protecció Civil ha decidit mantenir l'alerta del pla Inuncat per la persistència de les pluges i per la mala mar almenys fins demà al matí a les comarques de Barcelona i Girona. En canvi, ha rebaixat a la fase de prealerta el pla Ventcat un cop passada la part més forta del front de ventades que afecta la franja litoral.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), fins a les set de la tarda s'havien superat els 100 litres per metre quadrat acumulats des de l'inici de l'episodi en punts de Terres de l'Ebre com Alcanar, mentre en altres municipis del Montsià s'han acumulat entre 60 i 70 litres. La precipitació va a la baixa en aquesta zona i ara afecta de forma principal les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, on en alguns punts s'han acumulat fins a mitja tarda al voltant de 50 litres.Pel que fa a la intensitat, s'ha superat el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a localitats com Alcanar i Els Alfacs. A Barcelona, en alguns moments s'ha arribat a una intensitat de 17 litres en 30 minuts. A la resta del territori les intensitats han estat moderades o fluixes.Respecte a l'estat de les conques, l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que els rius han reaccionat des de primera hora de la tarda, amb un creixement sostingut però no sobtat del Ter, el Muga, el Fluvià, el Daró, l'Onyar, la Tordera, el Besòs i el Llobregat. Els majors augments de cabal s'han donat a la part alta de la Tordera, i a la part més propera a la desembocadura del Besòs i el Llobregat, que baixen força carregats, sense perill de moment.El Muga i el Fluvià han tingut un creixement limitat, mentre el Ter, el Gurri i la Riera Major, han tingut un creixement superior fora de perill de moment. L'embasament de Foix està sobreeixint 7 metres cúbics per segon, ja que es trobava força ple, sense significar cap perill.Pel que fa a l'onatge, s'han registrat onades màximes de 6 metres davant del port de Barcelona, mentre que a la boia situada mar endins davant del Cap de Begur, s'ha registrat una onada màxima de 9 metres. Demà es mantindrà el mar de fons.En relació a l'episodi de ventades, s'han registrat valors al litoral central i al prelitoral de Tarragona de 90 quilòmetres per hora, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona han predominat els valors de 50 a 60. A la resta, no hi ha hagut valors gaire destacats, alguns de 70 quilòmetres per hora.A les set de la tarda quedaven sense subministrament elèctric 3.200 abonats a l'Hospitalet de Llobregat i 120 a Cunit.Finalment, Protecció Civil indica que no hi ha hagut incidències destacades fins al moment. El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha atès 273 trucades per 206 incidents. La major part de trucades, des de la ciutat de Barcelona (131), seguit a molta distància de Badalona (11) i Sant Cugat del Vallès (10).A Barcelona, precisament, ha calgut tallar durant una hora i mitja la ronda de Dalt al seu pas per Collserola per acumulació d'aigua. També ha calgut tancar alguns accessos a estacions de metro per la mateixa raó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor