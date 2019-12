VÍDEOS i FOTOS Alcaldes i regidors protesten a Barcelona contra la repressió de l'Estat

L'alcalde de Teià, Andreu Bosch, explica els objectius de la mobilització d'aquest matí a Barcelona: "No anem per lliure, volen animar a la resta d'entitats municipalistes a mobilitzar-se i desplegar més accions de rebuig"; informa @bernatsurroca https://t.co/2YAACvU8QX pic.twitter.com/Yj7cdvZOaB — NacióDigital (@naciodigital) December 5, 2019

Crits de "fora les forces d'ocupació" quan la manifestació de càrrecs electes sobiranistes passa per la prefectura de la policia espanyola de la Via Laietana; ho segueix @bernatsurroca https://t.co/2YAACvU8QX pic.twitter.com/KZj2RBl877 — NacióDigital (@naciodigital) December 5, 2019

Desenes de càrrecs electes es manifesten pel centre de Barcelona per denunciar la repressió de l'Estat. S'han aturat a les portes de la prefectura de la policia espanyola, a la Via Laietana



📸 @AdriaCostaRifa https://t.co/2YAACvU8QX pic.twitter.com/jEQzNgnEHI — NacióDigital (@naciodigital) December 5, 2019

Els càrrecs electes lliuren a la delegació del govern espanyol el manifest: demanen la llibertat i l'amnistia dels presos, una mesa de diàleg i mediació internacional per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. Per @bernatsurroca https://t.co/4zYTAAj7To pic.twitter.com/bNdEpeZqKa — NacióDigital (@naciodigital) December 5, 2019

Desenes de càrrecs electes sobiranistes -majoritàriament independentistes- es manifesten aquest matí al centre de Barcelona. L'acció ha començat a les deu del matí a la plaça de Sant Jaume i s'ha desplaçat per la Via Laietana fins arribar a la delegació del govern espanyol a Catalunya, al carrer Mallorca amb Pau Claris, on s'hi ha llegit un manifest. L'objectiu era lliurar-lo a Teresa Cunillera, però la delegada no els ha pogut rebre "per motius d'agenda".Els organitzadors de la concentració han expressat que el motiu de sortir al carrer aquest matí de dijous és la "necessitat de mobilitzar-se" i ja han comunicat que es reuniran amb l'AMI i l'Assemblea de Càrrecs Electes per coordinar futures accions.L'alcalde de Teià, Andreu Bosch, ha assumit el rol de portaveu de la protesta. Ha explicat que s'ha emplaçat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a participar, però que ho ha rebutjat. Bosch ha insistit que a la manifestació hi son representats tots els partits sobiranistes.També ha detallat que ja han presentat les seves propostes i confien en coordinar accions unitaries amb altres entitats del món local. "Representem el món local, som alcaldes de totes les forces sobiranistes que defensem la democràcia i rebutgem la sentència i la repressió de l'Estat", ressalta l'alcalde de Teià.Camí de la delegació la marxa s'ha aturat a les portes de la prefectura de la policia espanyola, a la Via Laietana, on es van concentrar els episodis de més tensió durant les protestes contra la sentència de l'1-O de mitjans d'octubre. Els manifestants han cridat "fora les forces d'ocupació" i s'hi han concentrat durant uns minuts per denunciar la brutalitat policial.Iolanda Lorenzo, alcaldessa de Vilanova del Vallès, ha llegit el manifest a les portes de la delegació del govern espanyol, on hi ha accedit un petit grups poc després per registrar-lo. El text llegit és l'aprovat a l'Assemblea de Càrrecs Electes del 30 d'octubre, que demana la llibertat i l'amnistia dels presos, una mesa de diàleg i mediació internacional per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya.La cap de gabinet de la delegada del govern espanyol ha rebut els càrrecs electes concentrats. Els ha explicat que Cunillera és a Figueres en una reunió "molt important". "Hauriem agrait el gest que ella mateixa ens rebés", explica Bosch. Els electes han reiterat que volen reunir-se amb la delegada en els pròxims dies. De cara a principis d'any preveuen dur a terme més accions, no només a Catalunya.

