Betevé, premi Muriel Casals per la cobertura de les protestes contra la sentència

Els serveis informatius de Betevé han estat elegits com a guanyadors del Premi Muriel Casals de Comunicació que atorga Òmnium Cultural. En concret, per la seva cobertura de les protestes contra la sentència de l'1-O, i més específicament, pel tractament de "les tensions entre manifestants i policia". El guardó es lliurarà formalment el proper dia 13, en el marc de la 69a edició de la Nit de Santa Llúcia, que se celebrarà al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.El jurat del premi, format per Odei A.-Etxearte, Sara Gonzàlez, Àlex Gutiérrez, Núria Iceta, Albert Sàez, Sebastià Serrano i Marina Llansana, ha posat en valor les "novetats en el format" emprat per Betevé per cobrir les protestes, "basat en la proximitat, la innovació, la immediatesa i el compromís amb el deure d'informar i la funció social del periodisme". Betevé rep aquest guardó l'any del seu 25è aniversari, ja que va començar les seves emissions el 1994.El jurat també ha fet un reconeixement especial a "tots els periodistes ferits per les càrregues policials que exercien el seu deure d'informar durant les mobilitzacions postsentència", segons ha informat Òmnium.És el tercer any consecutiu que el Premi de Comunicació que s'entrega la Nit de Santa Llúcia porta el nom de Muriel Casals, en reconeixement de l'expresidenta d'Òmnium. El premi està dotat amb 3.000 euros, gràcies a la donació que va fer la filla de Muriel Casals dels diners de la indemnització pel tràgic accident que va acabar amb la vida de qui va ser presidenta de l'entitat.

