L'ajuntament de Palma retira una campanya contra el racisme que normalitzava pagar en negre

On arribarem a parar? Ara no podrem dir pou negre, forat negre, dia negre, bienni negre, ovella negra, pesta negra, llista negra, humor negre, caixa negra... pic.twitter.com/AQqcoN6NGp — Gabriel Bibiloni (@bibiloni) December 3, 2019

La darrera campanya de l'Ajuntament de Palma contra el racisme al llenguatge ha tingut una vida curta i polèmica. El consistori l'ha retirat aquest dijous, després de rebre nombroses crítiques a les xarxes socials, especialment contra un dels missatges de la iniciativa: el que, en considerar racista l'expressió "diners negres", normalitzava de fet la pràctica, i aconsellava dir-ne "diners B".L'ajuntament ha explicat posteriorment que la campanya, els elements gràfics de la qual porten el logo del consistori, l'ha dut a terme en realitat una entitat. Amb una subvenció municipal, això sí. En aquest sentit, ha anunciat que ha iniciat un procediment per recuperar els diners de la subvenció, perquè el seu contingut "no és el que correspon" ni el seu desenvolupament ha seguit "el protocol pertinent" que implica "la supervisió prèvia" per part del consistori.Posteriorment, usuaris de les xarxes socials s'han continuat mofant de la campanya per la via d'afegir-hi elements fake. Com ara un fals missatge que convidava a no parlar de vi "negre", sinó "de tonalitat intensa".

