L'última vegada que Junqueras i Rovira es van veure a Estremera

"Seguim i seguirem, no en tingueu cap dubte. Som aquí per guanyar la llibertat!". És la promesa que fa el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a l'epíleg de la nova edició, la setena ja, del llibre Fins que siguem lliures (Ara Llibres) de Sergi Sol. Escrit després de conèixer la condemna de 13 anys de presó, el dirigent republicà empresonat sosté que la sentència és "una crònica d'una injustícia anunciada" i que el referma "encara més" en les seves conviccions. La mateixa edició incorpora també com a novetat un pròleg escrit des de l'exili per la secretària general dels republicans, Marta Rovira, en el qual descriu com es va acomiadar de Junqueras a la presó d'Estremera el 21 de març del 2018.El líder d'ERC lamenta que l'Estat tracti Catalunya "amb actitud colonial" i que vulgui "sotmetre la societat catalana a les seves arbitrarietats amb l'única raó de la força". També adreça paraules hostils al PSOE, de qui diu que s'ha "deixat arrossegar per la dreta espanyolista" i és "permeable" al seu discurs. Això, assegura, empeny els socialistes cap a "un espai en el qual competirà sempre en inferioritat de condicions, perquè és el terreny de joc predilecte d’una dreta tan casposa que encara avui abandona el Parlament per tal de no haver de condemnar el règim criminal de Franco".L'exvicepresident sosté que la "fam de justícia i la set de llibertat" passen per damunt de la situació de presó en la qual es troba. De fet, tant ell com Raül Romeva han assegurat que faran de la presó una "eina" política més per seguir avançant en el seu propòsit.Com a novetat, la nova edició del llibre de Sol també incorpora un pròleg de Rovira, un text de caire molt personal on resumeix com va conèixer Junqueras i en destaca la seva capacitat per fer pedagogia, de sumar i de promoure la diversitat. Van entrar en contacte el 10 de setembre del 2006 en una passejada en el qual l'historiador explicava les últimes hores de resistència de Barcelona durant el setge de 1714.Tres anys després, un cop Junqueras era escollit candidat a les europees, Rovira era responsable de política internacional. I va ser el 20 de juny del 2011 quan va rebre la trucada definitiva: "Has de ser tu, Marta". A partir d'aleshores, es va convertir en la seva número dos al partit."És una persona orgullosa dels seus orígens humils davant de tanta fanfarroneria i tanta façana. És un home que destaca per la seva capacitat intel·lectual; de vegades, la dissimula amb una escolta activa i una empatia generosa i sense límits, i en altres ocasions converteix la seva capacitat en un desafiament provocador i murri", diu Rovira sobre Junqueras.La secretària general relata també el darrer dia que tots dos es van veure a Estremera, el 21 de març del 2018. "Ens vam acomiadar als locutoris de la presó d'Estremera amb la mà al vidre i conscients que no ens tornaríem a veure durant molt de temps", explica la secretària general, que, un cop els havien citat de nou a declarar al Suprem, havia decidit emprendre el camí cap a l'exili. "Tenia la necessitat de continuar lluitant i d'apartar la meva família d’un empresonament injust per uns delictes de rebel·lió amb violència que mai no havíem comès", sosté.Rovira també va referència als efectes que ha produït la repressió dins de l'independentisme i que, segons ella, l'estat espanyol utilitza per "guanyar allò que ni guanya a les urnes". "Decapitar lideratges, deshumanitzar-los, fer-los invisibles, generar divisió interna, autocensura, por i amenaça. Cultiva i alimenta tot allò que ens distancia i ens divideix. Com més dificultats tinguem entre nosaltres, més fàcil ho tindrà la repressió per aturar l'agenda política republicana", avisa Rovira, que conclou que cal una presa de consciència d'aquesta situació per part de l'independentisme per poder prendre les millors decisions de cara al futur.

