El Barça renova Ansu Fati i el blinda amb una clàusula de 170 milions

És la nova estrella del Barça, i el club el blinda com a tal. El FC Barcelona ha renovat aquest dimecres el contracte d'Ansu Fati fins al final de la temporada 2021-2022, i el blinda durant aquest temps amb una elevada clàusula de rescissió: 170 milions d'euros, que s'apujaran fins als 400 milions un cop el jugador, que acaba de fer 17 anys, passi a tenir fitxa professional del primer equip. El contracte, per tres anys, és ampliable a cinc.El nou contracte l'ha signat el jugador aquest dimecres, a les oficines del club, amb la presència del president, Josep Maria Bartomeu, així com del directiu responsable del futbol formatiu professional, Silvio Elías, i el CEO, Òscar Grau. També han estat presents Éric Abidal, secretari tècnic, el seu adjunt Ramon Planes i el secretari tècnic del Barça B, José Mari Bakero.Ansu Fati va irrompre com a flamant perla blaugrana aquest estiu, després de debutar al primer equip amb només 16 anys i de convertir-se en el jugador més jove en marcar a la Lliga pel Barça. En els partits següents va repetir titularitats, i va confirmar a base de bon joc -i de més gols- les magnífiques sensacions que va deixar en el seu debut.

