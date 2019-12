Roben a Terrassa la cadira de rodes valorada en 2850€ i la intenten vendre per 600€ a una APP de compra-venda. Ens fem passar per compradors, la recuperem i denunciem els autors penalment pic.twitter.com/F1iehvFOsm — Mossos (@mossos) December 4, 2019

Els Mossos d'Esquadra han denunciat dos homes, un menor i un major d'edat, per haver robat una cadira de rodes a Terrassa valorada en 2.850 euros i intentar vendre-la a través de Wallapop.La víctima va denunciar el robatori de la cadira de rodes elèctrica el dia 21 de novembre i la persona que el cuidava es va adonar que la mateixa cadira s'estava venent en aquesta plataforma de compravenda. Els Mossos van iniciar una investigació i es van fer passar per compradors per trobar els responsables del robatori. Han denunciat els dos homes per un delicte de furt i un altre de receptació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor