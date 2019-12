El Govern concedeix a Hard Rock una pròrroga de tres mesos de la llicència de casino

Les converses entre Hard Rock, l'Incasòl i Criteria per la compravenda dels terrenys on s'ha d'instal·lar el complex segueixen. El Govern defensa que l'empresa pública Incasòl adquireixi els terrenys a Criteria -el hòlding d'inversions de 'la Caixa'- i les vengui, tot seguit, a l'empresa nord-americana. L'operació s'estima almenys en uns 120 milions d'euros. L'executiu sempre ha insistit que l'operació "no suposarà cap cost" per a les arques públiques.El retard en aquesta compravenda es deu, entre altres qüestions, al contenciós interposat pels antics propietaris dels terrenys, que van ser expropiats amb motiu de la construcció de PortAventura i que ara reclamen compensacions davant el nou ús que es vol donar a les finques. Fonts coneixedores del projecte han apuntat que les parts implicades continuen negociant com caldria distribuir el pagament de les indemnitzacions als expropiats en cas que el jutge els pugui donar la raó.Paral·lelament a les converses, el Govern ja treballa en la redacció de diferents plans urbanístics que s'hauran de desenvolupar un cop Hard Rock tingui la titularitat dels terrenys. D'acord amb el Pla Director Urbanístic (PDU) aprovat el 29 de desembre del 2016, l'àmbit es divideix en tres sectors: el Sector 1 de Complexos Turístics Integrats (CTI); el Sector 2, de la zona nord, i el Sector 3, referent al Centre de Convencions. Del PDU però, en pengen diversos elements.Al Sector 1, del CTI, la normativa requereix que es redacti un Pla de Millora Urbana (PMU), per tal de "garantir la coherència global i efectuar l'ordenació de volums", segons s'ha indicat des de l'executiu. El PMU s'haurà de redactar "d'acord amb la proposta arquitectònica unitària" que plantegi Hard Rock. El document estarà redactat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i haurà de ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona.En paral·lel al PMU, Territori també haurà de tramitar el "projecte d'urbanització de les obres internes", el "projecte de subministrament i connexió a la xarxa elèctrica" i altres projectes específics relacionats amb qüestions com l'arqueologia o mesures sobre els terrenys inundables.A banda, també caldrà redactar i aprovar un Pla Especial d'Infraestructures, que definirà les obres de connexió amb les infraestructures externes que ja existeixen; així com un "Projecte d'Urbanització de les obres de connexió externes". I per procedir a les "cessions i a la inscripció de les parcel·les al registre de la propietat" s'haurà de desenvolupar el Projecte de Reparcel·lació. En aquest darrer cas, la tramitació correspon al Consorci del CRT, segons han apuntat fonts del Govern.