L'Oficina de Drets Civils denuncia vulneració de drets dels CDR presos i en reclama la llibertat

L'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya reclama l'alliberament dels set membres dels CDR encara empresonats i que s'investigui la vulneració dels seus drets. Així ho reclama en un informe fet públic aquest dimecres en què analitza la situació dels nou independentistes que van ser detinguts ja fa més de dos mesos, el 23 de setembre, només dos dels quals estan en llibertat.L'organisme adscrit al Govern "reclama que es prenguin les mesures parlamentàries, executives i judicials necessàries" per a la posada en llibertat dels set presos, "restablir el dret a l'honor i a la pròpia imatge" de tots els detinguts, "investigar la vulneració de drets" patida, així com les filtracions del sumar i la criminalització produïda, i "denunciar les manipulacions policíaques, polítiques i mediàtiques contra el moviment independentista". També exigeix "la no criminalització del moviment independentista construït amb ideals de lluita no violenta, i garantir els drets d'expressió i de manifestació pacífica, així com la resta de drets civils i polítics".L'Oficina dels Drets Civils i Polítics, liderada per Adam Majó, denuncia irregularitats en les detencions i es mostra molt crític amb el paper de molts mitjans, els quals haurien vulnerat "el dret a la presumpció d'innocència" i criminalitzat tot l'independentisme. Alguns "van reproduir sense cap mena de crítica el discurs de les fonts oficials", donant els detinguts per culpables sense matisos i donant per fet que confeccionaven explosius.Igualment, mentre els lletrats dels imputats desconeixien els fets dels que se'ls acusava, "les declaracions polítiques i periodístiques que es van referir als detinguts com a culpables, vulneren tant el dret a la presumpció d'innocència com el dret a un judici just". Els cossos policials no van comunicar les detencions als col·legis d'advocats que pertocava, segons l'informe, motiu pel qual encara es desconeixeria per quin motiu se'ls va atribuir un advocat d'ofici.En paral·lel, "les interlocutòries de presó dictades pel jutge es van publicar de forma íntegra a la premsa, tot i que a les defenses se'ls van notificar amb un fragment eliminat". De la mateixa manera, alguns mitjans van anar publicant els detalls exhaustius dels fets investigats, "incloent fins i tot vídeos difosos per la Guàrdia Civil sobre els escorcolls practicats" i dades personals dels detinguts i familiars seus, contribuint al "linxament mediàtic" i a la vulneració de la presumpció d'innocència.Pel que fa al sumari en si, l'Oficina dels Drets Civils i Polítics destaca que "no acredita l'existència d'explosius i no recull cap prova que demostri que els investigats disposaven d'explosius preparats per causar estralls", com ja va publicat NacióDigital . En canvi, la Guàrdia Civil fonamenta les acusacions a l'atribució dels CDR d'"un paper d'organització criminal" i assenyala l'existència d'un Equip de Resposta Tàctica per part dels més radicalitzats, "un fet que no queda provat en tota la investigació".Malgrat totes aquestes irregularitats assenyalades en l'informe, hi ha set membres dels CDR empresonats a Soto del Real des de fa dos mesos amb les comunicacions vigilades, i dos d'ells en règim d'aïllament. "La seva presó és injustificable i insostenible tant jurídica com socialment", denuncia, negant el risc de fuga i asseverant que "el delicte de terrorisme no es pot instrumentalitzar amb finalitats polítiques, per criminalitzar el dret de protesta i l'exercici legítim de la dissidència política".

