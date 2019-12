Les 5 professions més demandades per al 2020 busquen candidats

AQUESTS SÓN ELS CINC PERFILS MÉS DEMANDATS

Els especialistes en Big Data, Business Intelligence, IoT, Cloud i 3D destaquen com els perfils professionals més buscats per fer front a la transformació digital de les empreses i de les institucions del paísCatalunya, i especialment l’àrea metropolitana de Barcelona, s’ha convertit en un dels principals pols digitals d’Europa. Aquest desenvolupament tecnològic està accelerant les necessitats de talent en competències digitals amb perfils especialitzats, però la realitat és que el volum de professionals formats en el mercat no ha crescut de forma proporcional a la demanda.Els professionals del Big Data, Business Intelligence, Internet of things (IoT), Cloud i 3D són actualment dels més buscats per les empreses de cara a 2020.Per revertir aquesta situació, el Govern de Catalunya ha aprovat la creació d’una oficina per impulsar el talent digital i incentivar així la competitivitat de les empreses del sector tecnològic.Aquesta iniciativa forma part de la participació de la Generalitat en el programa Barcelona Digital Talent al qual s’han adscrit conjuntament els departaments de Polítiques Digitals i Administració Pública; Treball, Afers Socials i Famílies, i Empresa i Coneixement. El programa preveu una dotació econòmica de 366.000 euros i s’estendrà fins l’any 2021.L’aliança Barcelona Digital Talent pretén captar i retenir professionals digitals d’àmbit local i internacional per donar resposta a la manca de talent digital i al creixement del sector TIC que demanda perfils amb competències digitals especialitzades amb la voluntat de situar el país a l’avantguarda del talent digital.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor