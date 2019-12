Set «fake news» sobre les vacunes

És cert que les vacunes causen autisme? Contenen substàncies tòxiques i ens amaguen els seus efectes secundaris? Ens vacunem per a malalties benignes per les quals no cal prevenció? Hi ha qui respondria afirmativament a aquestes preguntes. Ara bé, existeixen desenes de proves empíriques que demostren que aquestes -i d'altres creences que envolten erròniament aquesta pràctica mèdica- haurien de ser catalogades de fake news.El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), que també ha detallat els riscos d'informar-se a Internet sobre les vacunes , ha publicat un informe amb set falsedats, acompanyades d'argumentació -gràfiques i taules de dades incloses- per desmentir-les. Tot seguit us el desgranem.

