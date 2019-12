Sánchez sosté que les converses amb ERC «van bé»

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa des de Londres que les "converses" del PSOE amb ERC i amb les forces parlamentàries per a la seva investidura "van bé" i malgrat que "encara no hem arribat a cap acord", si es produeix aquest "estarà sempre dins del marc de la legalitat democràtica i la Constitució". A més, segons Sánchez, "serà públic" per al conjunt de la societat espanyola, en línia amb l'esperit de "transparència", ha dit, del seu executiu.Sánchez ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa a la cimera de la OTAN monopolitzada per les preguntes sobre la seva investidura. Tot plegat després que aquest dimarts ERC i el PSOE fessin un comunicat conjunt on constataven els "avenços" en la recerca dels "instruments necessaris" per "canalitzar" la "via política" de resolució del conflicte.Segons el líder del PSOE, les converses amb ERC "estan encaminades a aconseguir el desbloqueig a la formació de govern" i "el marc de les negociacions, com és obvi, és la Constitució i l'Estatut". "Malgrat que encara no hem arribat a cap acord, l'acord estarà sempre dins del marc de la legalitat democràtica i la Constitució, i serà públic", ha dit.En aquest sentit, ha afirmat que "les converses amb les forces parlamentàries van bé, i van bé perquè són discretes". Aquest, ha afirmat, "és un principi essencial per poder arribar a bon port". "Jo he agraït a tots els partits polítics que s'han mostrat disposats a facilitar la governabilitat que hi ajudin i puguem formar govern", ha dit.En tot cas ha reiterat les limitacions de la negociació recordant que el PSOE " sempre ha estat clar i meridià". "Som un partit que lògicament defensem la Constitució i qualsevol acord que puguem aconseguir serà en el marc constitucional, i quan s'aconsegueixi l'acord serà públic al conjunt de la societat espanyola".Per últim, Sánchez ha demanat a les forces de la dreta que "facin una reflexió" i si el rei Felip VI li encarrega que se sotmetin a la investidura "facilitin la governabilitat". Aquesta, segons Sánchez, no és una tasca només del PSOE i dels potencials aliats, sinó una responsabilitat de totes les forces polítiques.

