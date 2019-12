El Síndic veu «urgent» que s'aprovin uns pressupostos destinats a habitatge social

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha advertit que és "urgent" que s'aprovin uns pressupostos de la Generalitat que continguin "un increment sensible" de les partides destinades a habitatge social. Per això, ha aprofitat una roda de premsa al Parlament per presentar l'informe 'Retard de l'Administració en situacions d'emergència residencial a Catalunya' per reclamar a les forces polítiques que aprovin uns pressupostos expansius en aquest àmbit.És "absolutament necessari" i "absolutament urgent", ha avisat, ja que hi ha persones en situació de vulnerabilitat que s'han d'esperar fins a dos anys perquè se'ls adjudiqui un habitatge protegit. "Això és radicalment inacceptable", ha conclòs."Espero que totes les forces parlamentàries sense exclusió situïn aquest tema en el número u de la prioritat. No veig cap motiu perquè hi hagi quelcom que distregui", ha afirmat. I menys "quan s'anuncia que està en molt bon camí l'aprovació dels propers Pressupostos de la Generalitat". Per això, ha demanat "que qui negociï els pressupostos posi com a element prioritari aquesta ampliació de partida".Amb aquest increment pressupostari i unes reformes legislatives, Ribó confia frenar la situació actual, que té prop de 1.300 persones –1.339 a principis d'any– pendents d'habitatge tot i haver rebut l'aval de les taules d'emergència corresponents. En els darrers anys, ha relatat, ha augmentat no només el temps d'espera sinó també el de sol·licitants. A més, hi ha ajuntaments que han deixat d'admetre sol·licitants perquè no disposen de cap pis per acollir-los.Per això el Síndic també vol un pla de xoc per domar resposta a aquestes situacions d'emergència que tingui en compte almenys un sistema àgil de valoració i resolució dels casos que arriben a les taules d'emergència, que no es demorin més d'un mes; habitatges de curta estada per donar resposta a la necessitat de reallotjament temporal o d'urgència mentre no s'adjudiqui un immoble definitiu, i augmentar el parc d'habitatge social existent a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor