El risc d'informar-se a internet sobre les vacunes

Padrós i Loppacher, en la presentació de l'informe Foto: ACN

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) fan un crit conjunt contra el "discurs antivacunes", que ja es filtra a través del 40% dels vídeos de YouTube fruit de cerques amb dubtes sobre aquesta qüestió.En l'informe El discurs antivacunes a internet, que ha presentat aquest dimecres, el CAC analitza uns continguts sense base científica, dels quals ja ha demanat la retirada, que parlen de "suposada toxicitat" de les vacunes, les vincula amb el desenvolupament de malalties diverses o retreuen una voluntat d'ocultacó de presumptes efectes nocius.El president del CoMB, Jaume Padrós ha advertit del perill que aquests discursos calin a mitjà termini "com en països del nostre entorn" amb conseqüències per la salut que suposarien "un retorn al passat".L'informe elaborat pel CAC analitza els deu vídeos amb més visualitzacions publicats a YouTube que propaguen aquest tipus de discurs. Vídeos amb títols com Si amas a tus hijos, no los vacunes, o 10 ingredientes tóxicos dentro de las vacunas, que acumulen més d'1,6 milions de visualitzacions en total. El CAC ja ha denunciat els vídeos a YouTube per demanar-ne la retirada, la qual cosa ja "està analitzant" la plataforma, segons ha indicat el president de l'ens, Roger Loppacher.Loppacher ha explicat que van decidir elaborar aquest informe després de constatar que fins a un 48% de la població mundial creu que les vacunes no són segures, una dada de l'últim Eurobaròmetre i que s'atribueix, entre altres factors, a la desinformació per Internet.En general, aquests vídeos difonen diverses fake news sobre les vacunes: les vinculen amb trastorns com l'autisme, neguen la immunitat col·lectiva, qualifiquen de benignes algunes malalties com el xarampió i desacrediten els professionals de la medicina que aconsellen vacunar-se.El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha negat categòricament tots i cadascun d'aquests extrems, ha subratllat que les vacunes han estat un factor d'avanç històric en matèria de salut i ha afegit que la vacunació és, a més, "un acte de solidaritat" envers el conjunt de la societat i no només de protecció individual.Padrós ha atribuït la propagació del discurs "antivacunes" a mers "apriorismes basats en creences". Són discursos que "han fet forat" en països del nostre entorn, ha lamentat, i que tindran conseqüències a "curt i mitjà termini" aquí si s'instal·len. "Conseqüències que podrien ser catastròfiques; és una regressió", ha advertit.El doctor ha demanat "estar alerta" tot i admetre que a l'estat espanyol la situació no és la d'altres països, "com França o Itàlia". "Però hi ha indicadors que ens diuen que això podria venir aquí, hi ha dades sobre retorn de malalties com el xarampió, cosa que suposaria una tornada al passat", ha apuntat Padrós.Amb tot, ara mateix el Col·legi no tem per una davallada de les vacunacions a Catalunya, i els índex actuals són encara molt alts. Certament, el que més preocupa és que es propagui la reticència detectada a països veïns envers la vacuna del xarampió, ha indicat la doctora Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron. Però avui els índex de vacunació de la primera dosi i de la segona a Catalunya ronden el 95% de la població a casa nostra, ha concretat.No obstant això, en els darrers temps el Col·legi ha obert quatre expedients a professionals de la salut pública, ja sigui per mala praxi o per difusió de continguts que abonen les tesis "antivacunes", segons ha revelat Jaume Padrós. Un dels expedientats és un dels metges que apareix en un dels 10 vídeos analitzats pel CAC."Estem actuant amb contundència, som l'organització de tot l'Estat que ho està fent més i amb més rigor", ha tret pit el president del CoMB. Després, Padrós ha volgut tranquil·litzar respecte "l'actitud de la immensa majoria de metges i professionals sanitaris del país d'acord amb el codi deontològic". "Ens hem de sentir tranquils i orgullosos, perquè els resultats ens avalen i tenim els percentatges de vacunació altíssims i això sense imposicions", com sí existeixen a altres països, ha recordat sense descartar-ne en un futur si s'estén el discurs contrari a les vacunes.

Informe «El Discurs Antivacunes a Internet» by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor