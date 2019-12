Salut investigarà si l'Hospital de Bellvitge va fallar en el cas de la dona assassinada al Prat

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dimecres que "com no podria ser d'altre manera" el departament està fent tot el possible per aclarir què va passar en el cas de la dona assassinada al Prat de Llobregat pel seu marit . Vergés, que no ha volgut entrar en valoracions, ha destacat que serà l'expedient informatiu obert per Salut el que dirà si l'Hospital de Bellvitge va seguir el protocol que obliga a informar a les autoritats en cas de detectar una pacient víctima de maltractaments. "Estem investigant per veure que va passar en aquest cas concret, però no ho sabrem fins que tinguem l'expedient", ha afegit.Segons l'informe mèdic, al qual ha tingut accés la cadena SER , la dona va arribar en ambulància al servei d'urgències de l'Hospital de Bellvitge el 24 de juny a les 10 de la nit, amb policontusions i un traumatisme al costat.El metge va indicar a l'informe que la dona, de 40 anys, havia explicat que havia patit una agressió domèstica, i que el marit l'havia empès i l'havia fet caure a terra. L'escrit de lesions redactat unes hores més tard indicava que tenia una costella trencada. L'informe, però, no va arribar al jutjat, segons la SER.[noticiaCal recordar que l'home va matar la dona i es va entregar després als Mossos d'Esquadra. L'autor de l'homicidi, un home de 44 anys i nacionalitat espanyola, es va lliurar voluntàriament quan ja s'havia localitzat el cadàver de la dona amb signes de violència.No hi ha antecedents judicials de violència entre la parella ni cap denúncia, però la dona rebia atenció jurídica i psicològica des de l'estiu per part del Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones, segons han explicat a l'ACN fonts municipals. També havia estat atesa pels serveis d'Acció Social i pels Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor