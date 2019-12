La T-10 era el bitllet preferit a Barcelona, amb el 57% de totes les validacions

Una de les decisions més controvertides del nou sistema tarifari de Barcelona presentat aquest dimecres ha estat la supressió de la T-10 i la creació d'un nou bitllet per a deu viatges més car i unipersonal batejat com a T-Casual. Un canvi encarat a incentivar l'ús del nou bitllet mensual, la T-Usual, que pot portar cua, ja que la T-10 era el tiquet més usat fins ara, amb el 56,7% de les validacions del 2017 -últim any amb dades disponibles- a l'àrea del transport públic de Barcelona.Per darrere, es van situar la T-MES, amb el 15,4% de les validacions, i la T-50/30, amb el 7,7%. La tendència dels darrers anys ha estat decreixent per a la T-10, que el 2010 registrava el 69,4% de les validacions, quasi 13 punts més, per bé que encara es manté clarament com el bitllet més usat.Per darrere, la T-MES ha pres el segon lloc a la T-50/30, quasi invertint-se el nombre de validacions per tiquet en deu anys. Des del 2010, de fet, el preu de la T-MES ha crescut un 10,5% mentre el de la T-50/30 ho feia un 35,5%, fet que podria explicar el canvi de preferències. La T-10, al seu torn, s'ha encarit un 29,9% en aquest període.El conseller de Territori, Damià Calvet, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han justificat la supressió de la T-10 i la creació de la T-Casual precisament per fidelitzar l'usuari habitual del transport públic i potenciar-ne l'ús, coincidint amb l'entrada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions. També pretenen acabar amb la pràctica de compartir la T-10 entre diverses persones per abaratir el cost del transport puntual.

