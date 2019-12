Marchena decidirà si el Suprem investiga Borràs

El president de la sala penal del Tribunal Suprem i del tribunal que va jutjar els líders indendentistes, Manuel Marchena, presideix la sala d'admissions de la investigació sobre les adjudicacions de contractes, presumptament irregulars, de Laura Borràs quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).Marchena juntament amb els magistrats Miguel Colmenero, Susana Polo, Vicente Magro i Francisco Monterde seran els encarregats de decidir si l'alt tribunal assumeix la causa contra la portaveu de JxCat al Congrés, segons han confirmat fonts jurídiques. La fiscalia ha demanat al Suprem que investigui Borràs i, en un escrit fet públic dimarts, el ministeri públic sosté que hi ha indicis que hauria adjudicat al mateix proveïdor de forma fraudulenta contractes per valor de 260.000 euros, fraccionant-los per no haver de convocar concurs.Per això la fiscalia li atribueix els delictes de prevaricació, malversació de fons públics, frau administratiu i falsedat documental. La causa estava en mans d'un jutjat de Barcelona, que l'ha elevat al Suprem.

