S'intensifica el temporal de pluges, onades i vent

Avui s'espera precipitació forta i ratxes molt fortes a vent a punts del litoral, prelitoral i meitat est. Teniu més detalls del pronòstic a: https://t.co/xu29zMpm51 — Meteocat (@meteocat) December 4, 2019

La part més activa del temporal de pluja, vent i onatge serà entre aquest migdia i la mitjanit. Protecció Civil demana especial prudència, especialment a la costa, on hi ha onades que poden superar els cinc metres d'alçada. Els plans Ventcat i Inuncat estan activats en estat d'alerta des de dimarts i el fenomen de fortes pluges s'allargarà fins dijous al matí.Es poden recollir fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores a la demarcació de Girona i al sud de les Terres de l'Ebre. A la façana litoral és on es poden produir de forma més intensa, sobretot a la costa de Barcelona i la costa Brava. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta de possibles crescudes de rius i rieres al litoral.A més, els cabals dels rius principals de les comarques de Girona i Barcelona poden créixer amb el pas de les hores, especialment la conca del Ter, Muga, Fluvià, Daró, Onyar, Tordera, Besòs i Llobregat i, en general, tots els rius i rieres. A més, la crescuda a Girona podrà afectar especialment les vies secundàries situades a prop. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per la seva banda, ha avisat de possibles crescudes sobtades en els barrancs de la zona dels Ports a Terres de l'Ebre.Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que tanquin els accessos a rius i rieres i facin seguiment de l'evolució dels cabals fins dijous al matí. Es demana a la població que eviti aparcar prop de rieres i zones inundables de rius, eviti circular per passos subterranis inundables i eviti la circulació per vies secundàries on plogui amb intensitat, especialment de matinada a les comarques de Girona i al litoral.Pel que fa al vent, es preveuen ratxes màximes importants, especialment entre les 18 hores i mitjanit de fins a 90 km/h en punts del litoral i zones altes del prelitoral. A partir de la matinada, el vent disminuirà d'intensitat i al matí haurà baixat força. Protecció Civil insta els ajuntaments a avançar el tancament d'espais públics, com els parcs urbans, en funció de l'evolució del vent.Pel que fa al temporal marítim, afectarà amb molta intensitat tot el litoral, però serà especialment virulent entre el Delta del Llobregat i el Cap de Creus, amb onades de 5 metres d'alçada mitjana en tocar la costa. Es poden produir onades de més de 6 metres i més grans. Per això, també s'ha demanat als consistoris de la costa que tanquin accessos a espigons, esculleres, platges i punts perillosos. També s'insta la ciutadania a no acostar-s'hi i evitar situacions de greu perill. En molts punts, el vent farà que les onades topin directament sobre passejos marítims. La franja horària en què el fenomen serà més intens és entre migdia i mitjanit, amb major intensitat fins les 18 hores. Dijous es mantindrà el fort onatge tot i que a la baixa.Protecció Civil ha demanat als operadors ferroviaris Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe que duguin a terme accions preventives per poder anticipar-se a diferents incidències que puguin afectar la circulació de trens i atendre els passatgers afectats. També ha previst accions preventives Carreteres de la Generalitat per fer front a les possibles inundacions de les vies, en especial a la demarcació de Girona. Endesa ha reforçat el personal per resoldre incidències pel vent.

