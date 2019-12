VÍDEO La traducció del català a l'italià que ha estat molt aplaudida a la roda de premsa del Bàsquet Manresa

L'expedició manresana a Sardenya va quedar bocabadada al final de la roda de premsa que va oferir l'entrenador del BAXI Manresa, Pedro Martínez, després de l'ajustada victòria manresana contra el Dinamo Sassari . La cap de premsa del club sard, Valentina Sanna, va fer una impecable traducció a l'italià de les respostes que el tècnic del BAXI Manresa havia donat en català per a Ràdio Manresa.Per normativa, les rodes de premsa de la Basketball Champions League s'han de fet en anglès, però el locutor va demanar a Valentina Sanna, cap de premsa del Dinamo Sassari, si les tres últimes preguntes podien ser en català, cosa que va trobar normal.Van ser tres preguntes i respostes seguides, que locutor i entrenador van fer en català. El que no esperaven és que al final de les seves intervencions, la professional sarda es va arrencar a traduir de forma perfecta per a la premsa local, davant la sorpresa del periodista i de Pedro Martínez, que entre gestos d'admiració, va acabar aplaudint-la.Sassari, Sàsser en català, és la capital de la província amb el mateix nom, a la illa de Sardenya. En la mateixa província de Sàsser s'hi troba la població catalanoparlant de l'Alguer i, segons assegura Carles Jódar, existeix a tota la zona una especial debilitat per tot el què és català.

