JxCat manté el «no» a Sánchez però es tornarà a reunir amb el PSOE

Laura Borràs, Míriam Nogueras i Adriana Lastra s'han reunit aquest dimecres durant prop d'una hora per abordar la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Les dues representants de Junts per Catalunya (JxCat) han traslladat a la portaveu parlamentària del PSOE les demandes que plantegen per negociar. N'hi ha dues de principals: la posada en marxa d'un diàleg "sense condicions ni exclusions" i el reconeixement del president de la Generalitat, Quim Torra , com a interlocutor en la mesa de negociació institucional que reclama l'independentisme. La cita s'ha tancat sense comunicat ni fotografia conjunta i amb el compromís d'una nova reunió.La discreció ha estat la tònica de la jornada. A diferència de les dues cites que han mantingut els socialistes amb ERC, aquesta vegada no hi ha hagut la tradicional imatge dels equips negociadors ni tan sols cap versió oficial a la sortida. S'ha tractat de la primera reunió entre els equips de JxCat i el PSOE des de la investidura fallida del juliol passat, en la qual els nacionalistes tenien "155 raons per votar que no" . JxCat segueix defensant, després de la trobada, la negativa a Sánchez.La trobada d'aquest dimecres s'hauria d'haver celebrat dimarts a la tarda, després de la constitució del Congrés, però la caiguda de Lastra mentre es dirigia a la primera de les votacions la va obligar a traslladar-se a l'hospital just quan s'havia de reunir amb JxCat. Sí que va poder participar en la trobada dels equips negociadors del PSOE i d'ERC, que van acordar "activar" una "via política" per resoldre el conflicte . Una música que recorda a la cimera de Pedralbes, punt de partida segons el Govern a l'hora d'assajar un retorn al diàleg, però que encara s'haurà de concretar en properes cites.Els republicans van evitar ahir explicitar la negativa a investir Sánchez, mentre que JxCat segueix instal·lada en aquest marc. En la decisió final hi tindrà molt pes l'opinió que tinguin tant Torra com Carles Puigdemont, a qui la formació de Borràs també reclama que es reconegui com a interlocutor. L'expresident de la Generalitat és partidari del no al candidat del PSOE -no oblida la campanya que va fer contra l'independentisme abans del 10-N ni la insistència en aconseguir la seva extradició-, i sosté que no hi ha motius, per ara, per moure's de la posició contrària ja exhibida al juliol.Una altra de les demandes que va acordar l'espai de coordinació de JxCat en la reunió del 25 de novembre -i que va ser aprovada pels presos a Lledoners- és que el diàleg el coordini un mediador internacional. El Govern també aposta per la figura del relator, però el circumscriu a una personalitat "reconeguda al país". L'executiu posarà condicions per al diàleg al marge del que puguin pactar els partits -és a dir, ERC i el PSOE-, i situa una reunió a l'estil de Pedralbes per després de la investidura. Una investidura que ara per ara es preveu més per al gener que no pas per abans de Nadal.En tot cas, la trobada d'aquest dimecres al Congrés ha suposat l'aixecament del veto dels socialistes a l'espai de JxCat, que suma vuit diputats però no té per què ser necessària per l'aritmètica que necessita Sánchez. Almenys la meitat dels representants nacionalistes a Madrid són partidaris de mantenir la negativa al líder del PSOE -la defensen sense fissures Borràs, Nogueras, Mariona Illamola i Jaume-Alonso Cuevillas-, mentre que existeixen altres veus més proclius a explorar les converses.

