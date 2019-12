Netflix busca figurants per rodar a Catalunya escenes de la seva nova sèrie

El convent de Sant Francesc de #Berga serà escenari de la gravació d'una part de la nova sèrie de #Netflix "El inocente". Busquen berguedans (infants i adolescents) per al càsting. Us hi animeu?? #elinocente @NetflixES #Berguedà pic.twitter.com/y4tF5e6gcQ — Roser Rifà (@soclaroser) December 3, 2019

Una empresa de càsting busca nens i nenes de 6 o 8 anys i adolescents d'entre 13 i 16 anys com a figurants per al rodatge de la sèrie de Netflix El Inocente, que enregistrarà escenes a Berga al gener . Els interessats en l'oferta han d'enviar un correu electrònic a elinocente@gmail.com amb còpia del DNI, número de la Seguretat Social, foto del cos sencer, alçada, talles i telèfon. Es tracta d'un treball remunerat.El convent de Sant Francesc de Berga acollirà el rodatge de sèrie el 7, 8, 9 i 10 de gener. El thriller, dirigit per Oriol Paulo (Barcelona, 1975), està protagonitzat pels actors Mario Casas, Aura Garrido i Alexandra Jiménez.La sèrie és l'adaptació de la novel·la homònima de Harlan Coben. Al llarg de vuit capítols, Mario Casas i Aura Garrido es posen a la pell de Mateo i Olivia, una parella que haurà de refer la seva vida per segona vegada després de rebre una pertorbadora notícia.Una nit de fa nou anys, Mateo intercedeix innocentment en una baralla i acaba convertint-se en un assassí. Ara és un ex convicte que no dona res per segur. La seva dona, Olivia, està embarassada i tots dos estan a punt d'aconseguir la casa dels seus somnis, però una trucada inexplicable des del mòbil de l'Olivia torna a destrossar la vida del Mateo per segona vegada.

