Torra no participarà als actes de la Constitució: «És una eina que justifica la repressió»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha declinat participar als actes del dia de la Constitució perquè és "una eina que justifica la repressió" i "no representa la majoria de catalans". Així ho afirma en dues cartes enviades a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.Torra apunta que la carta magna espanyola no va ser votada per la gran majoria dels catalans amb dret a vot avui. Per això, el president constata la "determinació" dels ciutadans a escriure una constitució catalana "nova, més moderna, més democràtica i justa", que sigui "fidel" a la voluntat de la ciutadania catalana en el marc d'un procés "democràtic i lliure".El president comença la carta argumentant que declina la invitació a la celebració organitzada a Madrid en motiu del dia de la Constitució espanyola per raons "estrictament polítiques i ètiques". El president justifica que és en nom del text de 1978 que "es persegueixen persones" amb un projecte polític "diferent" a la unitat del Regne d'Espanya: "Se'ls empresona i se'ls obliga a l'exili per a imposar una unitat que ja no és voluntària sinó forçosa", sosté.Així mateix, el cap de l'executiu s'adreça a Batet i Cunillera per subratllar que una "immensa majoria" dels catalans vol resoldre el conflicte de la manera "més cívica i democràtica": votant en un referèndum d'autodeterminació. "I això no tan sols no és afavorit per l'actual configuració política espanyola sinó que és perseguit i durament castigat, davant la sorpresa i preocupació d'Europa i el món", afegeix Torra.És per tot això que el president de la Generalitat rebutja assistir a la celebració de la Constitució, "que s'ha convertit en una eina que justifica la repressió" i un "cop contra la democràcia" com el de l'octubre del 2017, en referència a l'aplicació del 155."Aquesta Constitució ja no ens representa a una majoria dels catalans. I és per això que estem determinats a escriure'n una de nova, més moderna, més democràtica i més justa", conclou les cartes, amb idèntic contingut.Per la seva banda, la portaveu del grup de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, també ha enviat una carta a Cunillera per rebutjar la invitació per participar en un acte de commemoració de la Constitució que té lloc aquest dimecres a la seu del Banc d'Espanya. L'exconsellera argumenta que la Constitució s'ha convertit en "una eina per reprimir la voluntat legítima, democràtica i pacífica dels catalans".

