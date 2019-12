La Constitució es reivindica entre convençuts

En el si de l'independentisme conviuen almenys dues estratègies. A grans trets, la primera consisteix en apel·lar els convençuts i la segona en convèncer els indecisos. Cadascú pot decidir on se situa, però és acceptable fer un paral·lelisme en el cas de la Constitució espanyola, que aquest 6 de desembre celebra el seu 41è aniversari. Seguint la primera de les estratègies, aquella que vol reforçar-se davant dels que ja ho tenen clar, la delegació del govern espanyol ha reivindicat l'aniversari de la carta magna en un auditori ple al Banc d'Espanya. El públic? Majoritàriament homes d'edat avançada i indumentària més aviat clàssica. 41 anys després, a la Constitució li costa desempallegar-se de la caspa que l'envolta.



Davant d'una plantea plena de garants de la Constitució i en absència de representants del Govern, Teresa Cunillera, delegada del govern espanyol a Catalunya, ha fet una defensa de la carta magna espanyola, que és "plenament vigent" tot i que s'ha "d'actualitzar i explicar millor". Ha demanat teixir "grans consensos" per avançar en aquestes reformes; uns consensos que, veient l'hemicicle del Congrés dels Diputats ahir que va començar la XIV legislatura, seran difícils de trobar, i més per avançar en una reforma de caire progressista de la carta magna. Sigui com sigui, la delegada del govern ha insistit que la millor manera de defensar la Constitució és "des de la raó" i presentant arguments a tota aquella gent que diu que "no és democràtica" o "no els representa".

Aquesta gent no era aquest dimecres al Banc d'Espanya, però Cunillera hi ha fet referència. La Constitució ha d'incloure tothom: des de les dones -la delegada del govern ha tingut un record per les víctimes de la violència masclista-, passant per no-catòlics, catalans, bascos i tota aquella gent que no se la sent seva.I Catalunya? Ja en català, Cunillera ha picat l'ullet als presents, molts dels quals devien esperar un posicionament ferm del govern espanyol amb el procés. "Suposo que alguns es deuen haver sorprès perquè encara no hagi fet referència a Catalunya", ha dit, irònica, la delegada del govern. Més aviat o més tard, la recepta no varia: el problema català és un problema polític que s'ha d'abordar des de la política i, per tant, "dins de la llei". "Excepte l'odi i la intolerància, en el joc democràtic hi cap tot", ha dit Cunillera en una expressió que ben bé podria fer referència a Vox. Sigui com sigui, la delegada ha demanat "no renunciar a la tasca de construir ponts" davant d'un auditori més partidari probablement de la línia dura amb Catalunya.A l'acte hi han assistit representants polítics dels principals partits constitucionalistes, des del PSC fins a Vox, que a dia d'avui defensa postulats contraris a la Constitució. Potser per això, el diputat Ignacio Garriga, que abans de començar l'acte s'ha saludat efusivament amb Maria de los Llanos de Luna, diputada del PP, no ha aplaudit el discurs de Cunillera. S'ha pogut veure Garriga, que ha compartit la bancada amb Miquel Iceta, primer secretari del PSC, consultant el mòbil en diverses ocasions mentre parlava la delegada del govern espanyol.A l'acte també hi han assistit representants de Ciutadans, com Joan García, membre de la mesa del Parlament, alts càrrecs de les cúpules de la Guàrdia Civil i la policia espanyola, i el comissari Ferran López, una de les cares que més expectació ha generat quan ha arribat a l'auditori. López va fer-se càrrec dels Mossos quan el govern espanyol va aplicar l'article 155 la tardor del 2017.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor