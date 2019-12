Una nova T-10 més cara i un bitllet mensual per 40 euros: els nous preus del transport públic

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha presentat aquest dimecres les noves tarifes pel 2020. La T-10, fins ara títol de referència, desapareix i passarà a dir-se T-Casual. Serà unipersonal i costarà 11,35 euros. El nou títol de referència serà la T-Usual, antiga T-Mes, que permetrà fer viatges il·limitats per 40 euros al mes i també serà d'ús personal.Les noves tarifes representen un encariment d'1,15 euros pel que fa a la T-10 a la zona 1 i una rebaixa del 25% del cost de la targeta mensual.L'ATM crearà un tercer nou títol de transport la T-Grup, una targeta multipersonal que costarà 79,45 euros i permetrà fer un màxim de 70 viatges en 30 dies. La T-Joves també s'abaratirà i valdrà 80 euros per a una zona, un 25% menys que ara. La T-Trimestre desapareix i l'equivalent serà comprar tres T-Usual. Representarà un estalvi de 25 euros. La T-50-30, que permetia fer 50 viatges en un mes a la zona 1 i costava 43,50 euros també desapareixerà, igual que la 70-30, que en costava 60,9.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el conseller de Territori, Damià Calvet, i el vicepresident de l'AMB, Antoni Poveda, han assegurat que l'objectiu és fidelitzar l'usuari habitual del transport públic i potenciar-ne l'ús, coincidint amb l'entrada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions l'1 de gener, que vetarà l'entrada dels cotxes més contaminants a Barcelona.Colau ha parlat d'una "revolució" tarifària que respon a les demandes de la ciutadania i ha reivindicat com a "política en majúscules" la creació d'una "tarifa plana" que representa la nova T-Usual.Calvet ha previst que les noves tarifes representaran un augment dels usuaris del transport públic i ha justificat que la T-Casual, antiga T-10, sigui unipersonal, premiar els usuaris habituals i no els que en fan un ús "indiscriminat". Dit d'una altra manera, la nova T-10 impossibilitarà que els usuaris comparteixin el títol de transport per dividir-ne la despesa.Les modificacions tarifàries afecten les sis zones de l'ATM. En totes elles la T-Casual representa un increment de preu respecte de la T-10, el bitllet senzill s'encareix un 0,1%, la T-Usual s'abarateix un 25% en comparació amb la T-Mes i la T-Jove un 31%.Les targetes que ara estan en circulació tindran validesa fins al 29 de febrer. En el cas de la T-Casual, els usuaris la podran fer servir només de manera unipersonal o bé bescanviar-la pels viatges no realitzats.Pel que fa a la T-16, continuarà sent gratuïta per als menors de 16 anys i l'ATM manté els títols per a famílies nombroses i monoparentals, amb una reducció mitjana del 25%. La T-Usual per a persones aturades manté el preu congelat assignat a la T-10 d'aquestes característiques i continuarà costant 9,95 euros.La T-Dia, que permet viatges il·limitats durant 24 hores passarà a costar 10,50 euros, mentre que la T-Verda -gratuïta- continuarà en vigor per a aquelles persones que hagin desballestat el seu vehicle contaminant i no n'hagin comprat cap més.

