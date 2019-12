JxCat torna a portar l'autodeterminació a votació al Parlament

El Parlament tornarà a votar en el ple de la setmana que ve la defensa de l'exercici de l'autodeterminació. Ho farà arran d'una moció de JxCat publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Parlament que insta a "promoure les iniciatives i els compromisos polítics necessaris per acordar una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol, que no pot ser altre que l'exercici del dret d'autodeterminació a través d'un referèndum".La votació arribarà tan sols dues setmanes després de l'últim cop que la cambra, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, rebutgés el veto del Tribunal Constitucional i reivindiqués de nou el dret a debatre sobre l'autodeterminació. Malgrat tot, aquella sessió va arribar després de tensions en el si de l'independentisme per trobar la fórmula amb què esquivar la prohibició de l'alt tribunal per debatre sobre aquesta qüestió.La moció també veu "imprescindible el reconeixement institucional, al màxim nivell, entre el Govern de Catalunya i el govern espanyol", motiu pel qual reclama "una interlocució política sòlida entre la presidència de la Generalitat i la presidència espanyola". JxCat, per tant, vol blindar que hagi de ser Quim Torra qui lideri el diàleg entre executius amb Pedro Sánchez, una qüestió que ha generat tensions entre els dos socis de Govern en plena negociació de la investidura del líder del PSOE.Així mateix, el text de JxCat subratlla que "el conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol és un conflicte de naturalesa política", insisteix en la necessitat d'un mediador internacional i reclama a l'Estat que deixi "d'actuar en contra dels drets polítics, econòmics i socials dels conjunt de la societat catalana" sense negociar contrapartides a canvi.També demana "posar fi a la repressió i a la retallada de drets civils i polítics que pateix la societat catalana" així com "revertir la regressió democràtica i assolir un compromís polític transversal per la desfranquització del conjunt de l'arquitectura politicoinstitucional de l'estat espanyol" amb l'establiment d'"un cordó sanitari a la ultradreta per evitar la seva normalització política a les institucions". La moció reivindica igualment els presos polítics i exiliats com a "actors essencials per a la resolució democràtica d'aquest conflicte polític".

