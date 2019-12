​CCOO i UGT animen Junqueras a facilitar la investidura de Sánchez en la seva visita a Lledoners

Els líders de CCOO han visitat recentment a la presó de Lledoners el líder d'ERC, Oriol Junqueras, per demanar que els republicacions "facilitin la investidura d'un govern progressista i plurinacional" a l'Estat. Aquesta visita se suma a la que va fer el líder d'UGT, José María Álvarez, la setmana passada i on ha reconegut que també va tractar amb el republicà la investidura.En un comunicat, CCOO ha explicat que el passat dilluns el secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, van visitar Junqueras. Segons ha avançat El País i ha explicat el propi Álvarez a diversos mitjans, ell va visitar Junqueras el passat dijous i ha dit que no va anar "a demanar res" però es va parlar de la investidura, on ERC "té el paper que té".

