La família de Pedro Álvarez confia en Salellas per evitar que l'assassinat del jove prescrigui

A menys d'un any perquè el cas de Pedro Álvarez prescrigui, l'advocat penalista Benet Salellas ha assumit la representació legal del cas, davant la voluntat de la família Álvarez i de la plataforma de suport d’assolir un nou gran últim impuls, dins de la via jurídica, per evitar la prescripció del cas l'octubre de 2020 i que el seu assassinat, que va tenir lloc el 15 de desembre de 1992, es quedi sense resoldre.



Acompanyat de la Plataforma Pedro Álvarez, Benet Salellas ha detallat aquest dimecres la situació jurídica en la qual es troba aquest cas i ha presentat les noves actuacions i diligències legals que durà a terme per aconseguir la reobertura del cas abans del termini d’octubre 2020.

al jutjat d'inscripció número 4 de l'Hospitalet, que és l'antic jutjat mix número 5,

Just unes hores abans de la convocatòria de premsa, Salellas i la plataforma han presentat el documentamb les diligències que volen "donar llum al cas".

L'advocat Salellas i la plataforma han apostat per tres "proves objectives" per aconseguir reobrir el cas. Una d'elles és localitzar el vehicle que en aquell moment estava a nom de José Maria Segovia Fernández, el principal investigat del cas -agent de la policia nacional espanyola- i presumpte autor dels fets.

Amb aquesta proposta d'investigació, volen que es practiqui unes proves que puguin identificar la sang de l'autor dels fets en els objectes del seu interior, encara que hagi passat molt de temps. Salellas afirma que "és evident que les tècniques d'investigació han evolucionat" i està convençut que "si haguessin tingut les eines en aquell moment probablement l'autor ja estaria jutjat i complint pena de presó".Des de la plataforma també han demanat una anàlisi biològic de la bala i la beina que van matar a Pedro Álvarez per obtenir algun rastre biològic i "demostrar qui havia manipulat l'arma".Relacionat amb la implicació de l'arma, Salellas ha comentat que també han sol·licitat que balística actualitzi els informes que es van realitzar en el seu moment. "Continuem tenint aquests informes a disposició del jutjat i sabem que les proves de balística són possibles", ha recalcat.En aquest moment, es coneix que la bala va ser fabricada a Santa Bárbara, i que és pràcticament exclusiva dels cossos i seguretat de l'estat espanyol. Això va comportar una investigació de les armes que tenien aquesta bala com a munició, però el jutjat va declarar que cap d'aquelles 70 pistoles investigades havien intervingut en els fets.La plataforma demana que, en cas que es reobri la investigació, siguin els Mossos d'Esquadra qui dirigeixi aquestes investigacions. Salellas ha afirmat que la competència a L'Hospitalet de Llobregat -lloc on van ocorre els fets- és de la policia catalana i, per això, demanen que se'ls doni la còpia de tots els documents."Els arguments, la necessitat de justícia i l'avenç de la tecnologia hi són". Benet Salellas té esperances en aquesta reobertura del cas, ja que amb la seva aposta per centrar-se en les "proves objectives", i deixar a un costat els testimonis i les proves més "subjectives", estan segurs que el Tribunal de Justícia "no té cap alternativa" que acceptar-les.A més, l'advocat a càrrec del cas ha recalcat que els Mossos d'Esquadra tenen una unitat específica "en material d'homicidis sense resoldre" i poden ajudar a resoldre el cas.

"Poc interès" i "mala praxi judicial"



Com ha afirmat el pare de Pedro Álvarez, Juanjo, "l'esperança és l'últim que es perd", però admeten que no tenen clar que "les coses hagin canviat molt des de 1992". Juanjo Álvarez ha intentat esclarir els fets i no cedir en el tancament de la investigació i, en aquest procés, afirma que s'ha trobat que "les institucions s'han compromès a ajudar quan després no ho han fet".



"El cas porta tancat per culpa del jutjat, perquè a la nostra advocada del moment se li va denegar tot el que presentava, al·ludint que no aportava res de nou", ha denunciat Álvarez. Afirma haver-se trobat amb "totes les portes tancades" perquè polítics i ajuntaments - com la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura, o l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat - no els van ajudar.



Pel que fa a la via judicial, Salellas ha admès que "és evident que la cultura policial i judicial de l'estat espanyol conté molts elements del règim anterior que dificulten investigacions profundes quan la responsabilitat recau en membres de l'estat".



Salellas ha denunciat una "mala praxi judicial" en el cas de Pedro Álvarez, ja que veu "inadmissible" que "el mateix cos imputat sigui l'encarregat de portar a terme la investigació".

