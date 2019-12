​Demostren la implicació de la glucosa en el creixement de les cèl·lules tumorals

Un equip de recerca format per membres de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i del Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona (UB) ha demostrat la implicació de la glucosa en el creixement de les cèl·lules tumorals. Les cèl·lules canceroses són addictes a la glucosa i pateixen grans canvis metabòlics per tal de poder créixer.El treball, publicat a la revista iScience , desxifra la via a través de la qual la glucosa potencia el creixement cel·lular. Tots els processos estan regulats per la proteïna mTOR.Els resultats recentment publicats demostren que els enzims PFKFB3 i PFK1 són el nexe entre la disponibilitat de glucosa i l'activació d'mTOR. També evidencien la importància dels lisosomes com a plataformes de senyalització essencials per a la regulació de la reprogramació metabòlica.

