VÍDEO Òmnium demana ajuda a Merkel, Marcon i Johnson per trobar una solució política per Catalunya

Òmnium Cultural ha començat aquesta setmana una campanya per interpel·lar els líders de França, Alemanya i el Regne Unit. L'objectiu és pressionar Emmanuel Macron, Angela Merkel i Boris Johnson perquè s'impliquin per trobar una solució política al conflicte amb Catalunya i per alliberar els presos polítics.A través d'una plataforma web, l'acció "Act for Catalonia" insta els ciutadans francesos, alemanys i britànics a fer arribar els seus caps de govern una petició on se'ls demana "no mirar cap a una altra banda" i que "traslladin al president espanyol la necessitat de posar en llibertat els líders catalans i iniciar un procés de diàleg per trobar una solució política al conflicte entre Catalunya i Espanya". Aquesta sol·licitud es pot fer a través d'un missatge al formulari oficial d'aquests caps de govern o bé mitjançant una piulada a Twitter.Òmnium considera que el conflicte transcendeix l'estat espanyol i afecta els drets de la ciutadania europea. És per això que l'entitat aposta perquè els ciutadans d'arreu del continent "passin a l'acció" i s'accentuï la pressió internacional sobre el govern espanyol, que ja ha rebut diverses peticions d'organismes internacionals perquè alliberi els presos polítics. El darrer, el posicionament d'Amnistia reclamant la llibertat dels Jordis. Per publicitar l'acció s'ha difós un espot en anglès (el podeu veure a la capçalera de la notícia) on l'actor britànic Toby Harper denuncia les vulneracions de drets humans a Catalunya aquests últims anys. Es preveu que aquesta campanya arribi a uns deu milions de ciutadans europeus i l'any vinent s'ampliarà a Bèlgica, Suïssa, Àustria, Noruega, Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia i Holanda. Es tracta de la darrera fase de la campanya "Democracy on Trial", una campanya que va començar el març passat i ha tingut impacte sobre més de 21 milions de ciutadans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor