Foment reclama que ports i aeroports es gestionin des de Catalunya

El cas espanyol és l'únic amb un sistema de gestió del tot centralitzat en un únic gestor amb un volum tan gran d'infraestructures i passatgers

L'aeroport del Prat i el port de Barcelona representen el 12% del PIB català

La patronal Foment del Treball ha reclamat avui que les infraestructures estratègiques es gestionin des de Catalunya, amb la participació dels actors institucionals i econòmics. Ho ha fet en un acte a la seu de l'organització empresarial en què ha presentat l'informe Propostes de mesures urgents per la millora de la inversió i gestió de les infraestructures a Catalunya. La migradesa i els incompliments de les inversions de l'Estat a Catalunya són una evidència sobre la qual Foment hi ha tornat avui.Els empresaris demanen que la Generalitat i les administracions locals participin més directament en la planificació, construcció i gestió de les infraestructures de titularitat estatal. També un major compromís de la societat civil. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat un model d'"administració consorciada", amb el traspàs de recursos adients que la facin factible.El vicepresident Joaquim Llansó ha insistit en la "voluntat política" com a factor clau per aconseguir la gestió consorciada, que es justifica sobretot per motius d'eficàcia. Els empresaris al·leguen que la mateixa lògica econòmica, la lliure competència i la rendició de comptes al contribuent es fan millor des de la proximitat. És el que a Foment anomenen gestió km 0.Foment posa el focus sobre l'aeroport del Prat i recorda que el govern espanyol va aprovar l'11 de novembre del 2011 el consell rector dels aeroports de Madrid i Barcelona, que en aquest darrer cas implicava que la Generalitat les administracions locals i els agents econòmics estarien presents en l'organisme i, com que els acords es prendrien per majoria, els representants del territori tindrien una posició dominant. Aquesta decisió mai es va materialitzar.El cas espanyol és l'únic amb un sistema de gestió del tot centralitzat en un únic gestor amb un volum tan gran d'infraestructures i passatgers. Foment reclama que es creï el consell rector de l'aeroport, executant així l'acord del govern, aprovat, per cert, en un dels darrers consells de ministres de l'executiu de Rodríguez Zapatero.Foment demana també que els ports de Barcelona i Tarragona siguin gestionats per les autoritats portuàries amb recursos propis quant a planificació, construcció i finançament de les infraestructures del seu hinterland. També que els aeroports de Girona, Sabadell i Reus es gestionin de manera individualitzada. La patronal ha recordat l'impacte que suposen l'aeroport del Prat i el port de Barcelona en el PIB català: un 12%.Els empresaris es mostren "decebuts" per les dades que mostra el CAT-100, el catàleg de cent infraestructures bàsiques que resten pendents d'executar a Catalunya i que elabora la Comissió d'Infraestructures i Equipaments. Algunes avancen a un ritme lent i d'altres estan aturades.Foment del Treball reclama que es reactivin les obres adjudicades i aturades, que s'inverteixin 2.000 milions d'euros anuals durant un període de cinc anys per iniciar la recuperació del dèficit inversor acumulat, que calcula en 27.970 milions. Exigeix també una licitació d'obres homologable als països de la UE, el que vol dir un 2,2% del PIB català (uns 5.000 milions).La patronal critica la baixa execució pressupostària de Renfe i ADIF pel que fa a gestió de Rodalies de Catalunya. Un fet que es fa extensiu al corredor mediterrani. Foment demana "un increment constant de la inversió i la introducció de canvis en l'estructura de gestió", el que milloraria la fiabilitat de la xarxa. Pel que fa a la gestió de rodalies, amb un alt volum de tràfic diari -420.000 passatgers per dia-, Foment reclama la participació de la societat en la gestió de totes les infraestructures estratègiques ferroviàries a Catalunya. Segons el president de Foment, "la fórmula d'un consorci per gestionar Rodalies és, de tots els temes pendents, el més fàcil d'assolir".

