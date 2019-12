​El principal sospitós de la desaparició de Marta Calvo a València s'entrega

El principal sospitós de la desaparició de Marta Calvo a Muela (València) s'ha entregat aquesta matinada a la caserna de la Guàrdia Civil i els agents ja l'estan interrogant per intentar trobar la jove de 25 anys.Al voltant de 150 efectius van reprendre aquest dimarts la recerca de Marta Calvo, desapareguda des de principis del mes de novembre quan va quedar per Internet amb un home i va comunicar a la seva mare per whatsapp la seva ubicació a la localitat valenciana de Manuel.Els agents han registrat aquests dies tant l'habitatge a Manuel del principal sospitós com una altre on havia viscut a l'Olleria. Així mateix, van localitzar un vehicle de la seva propietat que havia intentat que ser desballestat i que també ha estat analitzat a la recerca de pistes.El sospitós de la desaparició de Marta Calvo acumula un llarg historial delictiu per tràfic de drogues. També se'l relaciona amb la mort d'una prostituta en circumstàncies estranyes. Segons han publicat diversos mitjans de comunicació, el sospitós hauria mantingut relacions sexuals i consumit drogues amb la noia poc abans de la seva mort.

